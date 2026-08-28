Multa de más de 1.600 euros para el autor de los grafitis en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla en enero de 2025

Archivo - Un operario de Lipasam elimina grafitis de una fachada del entorno de la Alfalfa como foto de recurso - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El autor de las pintadas vandálicas en la fachada del Ayuntamiento de Sevilla y otros edificios históricos ha sido condenado a ocho meses de multa, con una cuota diaria de tres euros, y al pago de 916 euros por los desperfectos en el Consistorio, así como a las costas del proceso. El Gobierno local, al respecto, ha valorado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla haya dictado sentencia firme de conformidad tras la investigación realizada por los agentes expertos en grafitis de la Policía Local.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento afirma que la resolución judicial declara probado que en la madrugada del 4 de enero de 2025 el acusado causó desperfectos en estos inmuebles emblemáticos "movido por el ánimo de deslucir el patrimonio ajeno". Así, "tras reconocer los hechos y mostrar su conformidad con la acusación, el procesado ha sido condenado como autor de un delito de daños al patrimonio histórico".

La citada indemnización al Ayuntamiento coincide con la cantidad destinada al coste de las labores de limpieza por parte del equipo antipintadas de la Gerencia de Urbanismo.

Los policías habían seguido pistas que situaban el lugar de residencia de los presuntos autores en la zona del Aljarafe. El pasado día 5 de abril, los agentes vigilaban en las inmediaciones de la Avenida de la Constitución cuando detectaron a dos jóvenes varones que coincidían con las características físicas de los sospechosos.

Cuando los sospechosos accedían a la estación de metro de Puerta de Jerez los interceptaron e identificaron y se les intervino un rotulador y otros elementos que confirmaron la autoría de las pintadas investigadas.

La unidad de Línea Verde cuenta desde hace dos año con dos agentes especializados en grafitis con amplia trayectoria y formación en materia de grafitis urbanos ya que se trata de peritos titulados en análisis d grafitis. Desde su incorporación estos agentes están centrados en exclusiva en la investigación de grafitis en la ciudad. Cabe recordar, que uno de los agentes expertos en grafitis de la Policía Local de Sevilla ya logró hace unos años con su investigación la condena del responsable de las pintadas vandálicas del Palacio de la Buhaira, un edificio protegido.

El Consistorio recuerda que ha eliminado hasta la fecha, a través del servicio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, más de 27.000 grafitis en 7.000 calles de todos los barrios de la ciudad, el equivalente a más de 150.000 metros cuadrados de superficie