"Multitudinaria" despedida en Las Cabezas (Sevilla) a los fallecidos del accidente de la A-394

Actualizado 08/02/2019 17:39:22 CET

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parroquia de San Juan Bautista, que corona el casco urbano de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), ha acogido este viernes los actos fúnebres en memoria de los cinco vecinos de la localidad fallecidos a primera hora del jueves al colisionar frontalmente un camión articulado y la furgoneta en la que viajaban en la carretera A-394, que une las localidades sevillanas de Arahal y Utrera.

El alcalde de Las Cabezas, Francisco Toajas, ha explicado a Europa Press que muchísimos vecinos de la localidad han acudido a la misa fúnebre y los entierros de estos cinco trabajadores de 19, 32, 36, 38 y 48 años de edad, para arropar a sus familias en estos fatídicos momentos. Junto a la "multitudinaria" asistencia de vecinos de la localidad, han acudido a las exequias personalidades como el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano; el nuevo delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; las diputadas provinciales Concepción Ufano o Agripina Cabello; alcaldes de la zona como el de Lebrija, José Barroso; o de El Cuervo, Francisco Cordero; o el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus.

Y es que estas familias y la localidad han sufrido un golpe "muy fuerte", según ha manifestado el alcalde, quien ha recordado que a los allegados y familiares de los cinco fallecidos "les queda ahora su luto particular". En ese sentido, ha explicado que la psicóloga del Ayuntamiento volverá a visitar a los familiares de los fallecidos, porque "hay que estar atentos a su seguimiento".

TRAGEDIA EN EL REGRESO DESDE LOJA

El accidente aconteció poco antes de las 6,30 horas del jueves en el punto kilométrico 3,3 de la A-394, a dos kilómetros de Arahal, donde se produjo una colisión entre un camión y la furgoneta en la que viajaban estos trabajadores, todos ellos empleados de una misma empresa que regresaban después de haber prestado servicio en Loja (Granada), con el resultado de la muerte de todos los ocupantes de la furgoneta y el camionero evacuado al hospital Virgen de Valme de Sevilla capital, al resultar herido grave con pronóstico reservado a cuenta de los traumatismos sufridos.

Respecto a las causas del accidente, fuentes de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que los investigadores están trabajando para esclarecer las mismas, toda vez que el alcalde razonaba que al tratarse de una colisión frontal, alguno de los vehículos involucrados "ha invadido el carril contrario".

No obstante, Francisco Toajas ha recordado que la investigación "no está cerrada" y ha insistido en que el "informe definitivo" de la Guardia Civil sobre el siniestro no estará listo hasta dentro de unos "ocho o diez días". "Hay que ser prudentes", ha defendido.