Muñoz achaca el retraso de toldos a que adjudicataria presentó un proyecto distinto al que ganó el concurso

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha subrayado que el retraso en la colocación de los toldos no se debe a "falta de voluntad política, de previsión o de planificación" sino a que el proyecto que ha presentado la empresa adjudicataria para desarrollar ha sido rechazado porque difería de la propuesta que en su momento presentó para conseguir el contrato y que fue la más valorada.

A pregunta de los periodistas, tras presentar el nuevo servicio de patinetes eléctricos de la capital andaluza, Muñoz explica que la adjudicataria iba a presentar este miércoles un nuevo proyecto que después el Ayuntamiento "validará o no" de acuerdo a sí se ajusta a lo que esta empresa presentó al concurso.

"Los requisitos y elementos mayor valorados en la adjudicación no se cumplen en el proyecto que ha presentado ahora la empresa para su desarrollo y las empresas que están en segundo, tercer o cuarto lugar pueden decir que la adjudicación ha sido fraudulenta" de no cumplirse lo estipulado, avisa Muñoz.

Recuerda que la condición indispensable para adjudicar el contrato de colocación de toldos era que el presupuesto estuviera aprobado, algo que ocurrió el día 24 de febrero, mientras que el 10 de marzo se inició el expediente de contratación.

En este sentido, manifiesta que, "a pesar de acelerar los plazos, los toldo no están porque el proyecto de la adjudicataria tiene discrepancias respecto al proyecto que ganó el concurso". "No se puede desarrollar el proyecto cuando lo que fue objeto de mayor valoración respecto a otras empresas tiene discrepancias y no se está cumpliendo", señala.