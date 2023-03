Muñoz apuesta por la artesanía contemporánea como un elemento de "proyección" de Sevilla y "revulsivo económico"

El alcalde participa en el inauguración de la muestra 'Maestros del Futuro. Artesanía y Diseño en Europa' en el Castillo de San Jorge



SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha presidido esta tarde en el Castillo de San Jorge la preapertura de la exposición 'Maestros del Futuro. Artesanía y Diseño en Europa'. Se trata de una muestra de alta artesanía contemporánea que une a medio centenar de artistas europeos y españoles, en su mayoría sevillanos, en un ejercicio de reinterpretación sin precedentes de las tradiciones y los oficios más ancestrales, pero con un enfoque actual.

"Sevilla no es sólo una ciudad de iglesias, conventos, palacios y monumentos. Sevilla ha sido a lo largo de la historia una ciudad de industria y de oficios, con un pasado esplendoroso que ahora queremos reinventar", ha apuntado el alcalde antes de la visita a la exposición que estará abierta al público a partir de este miércoles, y de martes a domingo en horario de 11 a 19 horas. La visita es guiada y su precio general es de cinco euros, según destaca en una nota de prensa.

El acto ha contado también con la presencia de Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura, entre otros representantes institucionales. Además, se ha sumado a la cita la baronesa Thyssen-Bornemisza, Carmen Cervera, célebre coleccionista de arte que apoya y da visibilidad a esta iniciativa, punto de partida de una estrategia a medio plazo de apoyo a esta alta artesanía contemporánea.

"La artesanía es un patrimonio muy singular y de excelencia que hoy no sólo queremos conservar, sino que queremos que sea la palanca que nos impulse para crecer y diversificar nuestro modelo productivo, tener más proyección, transmitir nuestro conocimiento y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y de los que nos visitan", ha añadido el alcalde, convencido de que preservar las señas de identidad y la cultura es una forma de impulsar el desarrollo económico de la ciudad.

"Detrás de la artesanía hay empresas, emprendedores, negocios que generan riqueza y nuevas formas de comercialización que nos ayudan a proyectar una nueva imagen en el mundo", ha argumentado el regidor hispalense.

La exposición trata de visibilizar a los excelentes talleres artesanos sevillanos, españoles y europeos, acercándolos a las nuevas generaciones con una mirada hija de su tiempo. El sector artesano es transversal y tiene un enorme potencial de riqueza cultural, laboral y económica en una ciudad como Sevilla donde hay tanta tradición de la que beber y tanta capacidad de crear y recrear.

"El Ayuntamiento de Sevilla está basando su estrategia de modelo de ciudad y de destino turístico en el impulso de sus señas de identidad. Nuestra artesanía es una de ellas. Queremos proteger las sensaciones más primitivas de esta ciudad, nuestros iconos que nos diferencian en el mundo pero actualizándolos. Sevilla hoy es tan eterna como vanguardista", ha trasladado el alcalde.

Ésta es una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Sevilla City Office, coordinada por la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, con el apoyo de la prestigiosa Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, la asociación BeCraft de Mons en Bélgica y el Ministerio de Cultura y Deporte. Y está inspirada en 'Next of Europe', una de las quince exposiciones que formaron parte en 2022 de 'Homo Faber: crafting a more human future', el gran evento de la artesanía organizado por la Michelangelo Foundation en Venecia.

Dicho espacio también está comisariado por Jean Blanchaert, al igual que el de Sevilla, que cuenta además con el apoyo del comisario para España Ramón Vergara. Los patrocinadores son City Sightseeing España, el grupo empresarial Ocuri Investments y el diario ABC como medio oficial. "A todos os agradecemos haber hecho posible que hoy inauguremos esta gran exposición que hace de Sevilla un centro neurálgico europeo de excelencia artesana".

En la nómina de artesanos sevillanos están referentes de la imaginería como Juan Miñarro, Fernando Aguado, Alejandro López o José María Leal. El dorador Enrique Castellanos. Maestros alfareros como Juan Pablo Tito o el tallista Francis Verdugo. Alfonso Aguilar traerá sus encajes de bolillos y exponentes del arte sacro como 'Paquili' y también Jesús Rosado y José Luis Sánchez Expósito mostrarán sus bordados, con obras que reinterpretan la tradición. La marroquinería también estará presente en la exposición, de la mano de Abraham Zambrana, Antonio Enrile o José Luis Bazán. La cerería del Salvador y Leandro Cano sorprenderán con sus aportaciones, al igual que los ceramistas Concha Ybarra, Luis Torres y Yukiko.

MAESTROS DEL FUTURO

'Maestros del Futuro' pone su foco en uno de los talleres más antiguos de Europa, el de los orfebres Seco. Y también estarán los hermanos López. Como ejemplos de la guarnicionería elevada al máximo arte como Francisco Dorantes o Javier Menacho. La exposición también contará con muestras de artesanía textil, como la que trabaja Irene Infantes o Mercedes Vicente, o Margaret de Arcos con sus sedas pintadas a mano. Habrá ejemplos de cestería de la mano de Antonio Rodríguez. Y también expondrán algunos de los talleres creativos más referenciados de Sevilla como el de Las Ánimas o TodoMuta.

En el Día Mundial de la Poesía, el alcalde ha aludido a unas palabras de Luis García Montero que califica la poesía como la belleza más inteligente: "Sirva también esta definición para el trabajo, el riesgo y el respeto de una exposición que rinde homenaje al pasado y desde el presente planta su alegría hacia el futuro. Bienvenidos a la modernidad nacida de las mismas raíces de la Historia. Bienvenidos al siglo XXI de la artesanía de Sevilla".

En paralelo a la exposición, este miércoles, a partir de las 9,30 horas, se celebrará en el Centro Integral de Atención al Visitante de Marqués de Contadero la jornada 'Reinventando la Artesanía en Clave Contemporánea', que reflexionará sobre la transmisión de este bien cultural y su actualización a través del diseño, de la organización empresarial para la producción y de la digitalización para su promoción y comercialización a nivel nacional e internacional. El encuentro conmemora los 20 años de la Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (2003).