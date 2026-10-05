Muñoz asegura que el adelanto electoral al 29N "va a permitir que en las municipales de mayo se hable de Sevilla"

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, interviene en el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad del Ayuntamiento de Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado que el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre "va a permitir que en las municipales de mayo se hable de Sevilla".

"El adelanto electoral va a permitir que, cuando lleguen las elecciones municipales, hablemos de Sevilla, de los problemas de los sevillanos y de cada uno de sus barrios. Que los debates sean los que tienen que ser en cada momento", ha señalado este lunes en un audio remitido a los medios.

En esta línea, ha reseñado que la campaña debe centrarse en temas como "los problemas de movilidad en Sevilla Este, la falta de limpieza generalizada en la ciudad, de por qué faltan equipamientos en el Polígono Sur o en el Cerro, de por qué faltan policías locales en las calles de Sevilla o de las dificultades de los jóvenes para encontrar una vivienda en su barrio".

"Sanz no va a poder seguir escondiéndose detrás de Pedro Sánchez. Tendrá que dar cuenta de su gestión después de cuatro años y no podrá seguir tapando sus vergüenzas políticas con los errores o los aciertos del Gobierno de España", ha subrayado.

Muñoz ha asegurado que durante la campaña a las municipales de mayo de 2027 se "va a centrar en explicar lo que propongo para que Sevilla funcione y los sevillanos puedan vivir en su ciudad, en su barrio".