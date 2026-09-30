Muñoz (PSOE) celebra la recuperación del edificio de la Gavidia de Sevilla y propone una Plaza "para todos"

Archivo - Fachada en obras, cubierta de andamios, de la antigua comisaría de Policía entre las plazas de la Concordia y la Gavidia, en el centro de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha celebrado la apertura de la antigua comisaría de la Gavidia, después de más de veinte años cerrada, a la vez que ha señalado que el proyecto "fue impulsado durante su etapa en el Gobierno municipal" de manera que "iba más allá del inmueble".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la operación incluía la reforma de su entorno y la conexión peatonal de la Plaza de la Concordia con el Duque. "La idea era recuperar el edificio y, al mismo tiempo, ganar espacio público para Sevilla, ha explicado.

De esa manera, la primera fase de las obras de la plaza ya ha comenzado a cargo del promotor del hotel y ante las fases que quedan por ejecutar, Muñoz ha propuesto convocar a vecinos y comerciantes para acordar con ellos el diseño final y los usos de la Concordia.

Su planteamiento es completar la conexión peatonal con el Duque, incorporar sombra y lugares de descanso, y reservar espacio para actividades culturales y vecinales. "Antes de decidir cómo quedará la plaza, hay que escuchar a quienes la usan todos los días. La Concordia debe ser un lugar donde pasear y donde quedarse, no solo un espacio de paso junto al hotel", ha defendido.

Asimismo, Muñoz ha pedido al Ayuntamiento que presente públicamente el proyecto completo y el calendario de las obras pendientes. "Un espacio público se recupera de verdad cuando la ciudadanía puede disfrutarlo y participar en las decisiones sobre su futuro. La apertura de la Gavidia es la ocasión de hacerlo en la Concordia", ha añadido.

Del mismo modo, ha reclamado que se ponga en marcha el Centro de Interpretación de la Memoria Democrática previsto en los antiguos calabozos, con contenidos acordados con las entidades memorialistas y una fecha de apertura.