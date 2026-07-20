Muñoz (PSOE): "Si la mezquita de Sevilla cumple todos los requisitos urbanísticos, ¿por qué se frena la licencia?"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, durante el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado este lunes, 20 de julio, al gobierno de José Luis Sanz "rigor y objetividad" en la tramitación del proyecto de centro de culto previsto en el Polígono Sur y ha advertido de que la concesión de una licencia de obras no puede depender de cuestiones ideológicas, opiniones personales o cálculos políticos.

En una nota de prensa, Muñoz ha recordado que se trata de una operación de compraventa de suelo privado entre particulares y de un proyecto promovido con financiación privada, por lo que el papel del Ayuntamiento consiste en comprobar que se cumplen todos los requisitos urbanísticos y, en ese caso, conceder la correspondiente licencia.

"Dar o no dar una licencia de obras es un acto reglado. No se decide en función de pareceres, gustos o prejuicios, sino de acuerdo con unos requisitos perfectamente tasados por la normativa", ha señalado el portavoz socialista durante una entrevista en la Cadena SER. En este sentido, Muñoz ha afirmado que, si el proyecto cumple la legalidad urbanística, no existe ninguna razón para frenar la licencia.

En opinión de Muñoz, "es un proyecto privado sobre un suelo privado, que no supone ningún coste para las arcas municipales. Si se cumplen todos los requisitos legales, el Ayuntamiento debe actuar conforme a la ley", ha insistido. El portavoz socialista ha explicado que su grupo aún no ha podido conocer el expediente, ya que no forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en la que están representados el Partido Popular y Vox.

No obstante, ha recordado que el expediente fue incluido inicialmente en el orden del día de este órgano para su aprobación y retirado posteriormente por el Gobierno municipal. "Cuando un expediente se incorpora a un orden del día es porque, con carácter general, ha superado previamente los controles e informes necesarios. Su retirada en el último momento obliga al alcalde a explicar con transparencia qué ha sucedido y cuáles son las razones técnicas o jurídicas que justifican esa decisión", ha señalado Muñoz.

Muñoz ha defendido, asimismo, el carácter plural y diverso de Sevilla y ha recordado que en la ciudad conviven centros de culto y comunidades de distintas confesiones. "Sevilla es una ciudad plural, como lo es la España del siglo XXI. Esa diversidad forma parte de nuestra realidad social y se expresa también a través de distintos centros religiosos y culturales", ha afirmado.

"Pretender regresar a una Sevilla monocolor que no se corresponde con la sociedad actual es un error. Las administraciones deben garantizar la convivencia, el respeto a la diversidad y el cumplimiento de la ley, sin discriminaciones por motivos religiosos, culturales o de origen", ha concluido Antonio Muñoz.