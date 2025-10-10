El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) exhibe restauradas una Virgen María del siglo XVI y un Santo Cristo Crucificado

El Museo de Alcalá de Guadaíra exhibe restauradas una Virgen María del siglo XVI y un Santo Cristo Crucificado - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Museo de la Ciudad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) expone desde esta semana las dos primeras esculturas restauradas gracias a las subvenciones municipales destinadas a la conservación del patrimonio local. Se trata de una Virgen María del siglo XVI y un Santo Cristo Crucificado perteneciente a la Hermandad de la Virgen del Águila Coronada, que han recuperado su esplendor tras un minucioso proceso de restauración.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la intervención forma parte del Ciclo de Conservación Preventiva, promovido por la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos en colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías.

El programa, que complementa las ayudas municipales para la recuperación de bienes muebles de interés patrimonial, tiene un propósito divulgativo que consiste en "acercar a la ciudadanía la importancia de conservar para evitar restaurar y difundir la relevancia de la conservación preventiva en el patrimonio histórico de la ciudad".

Las obras han sido restauradas por la especialista Mónica Ruiz, quien explicó los detalles técnicos de la intervención durante la inauguración de la muestra. Al acto asistieron el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, la delegada portavoz del Gobierno, Ángeles Ballesteros, así como representantes de las hermandades y del equipo técnico del museo.

Por su parte, Rivas ha señalado que "con esta restauración, Alcalá gana dos piezas excepcionales de su patrimonio que ahora pueden ser conocidas y disfrutadas por todos", y ha destacado "el compromiso compartido entre las instituciones y las hermandades para preservar y difundir el patrimonio religioso como parte esencial de nuestra identidad colectiva".

El delegado ha adelantado además que en los próximos días se publicará la segunda convocatoria de subvenciones para la conservación y restauración de bienes muebles, ampliando su alcance a nuevos proyectos de protección y estudio del patrimonio local.

Rivas ha concluido que "cuidar y conservar nuestro patrimonio no es solo una cuestión estética, sino una forma de mantener viva la historia, la memoria y la identidad de Alcalá".