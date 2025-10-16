El Museo de Alcalá (Sevilla) conmemora el 150 aniversario de Joaquín el de la Paula reeditando la obra de Eugenio Noel

Actuación flamenca a cargo de la cantaora Saray Benítez en la presentación del libro 'Martín, el de la Paula' en Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Museo de la Ciudad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la presentación del libro 'Martín, el de la Paula', de Eugenio Noel, dentro de su programación especial por el 20 aniversario del espacio. Se trata del número 18 de la colección municipal 'Paisajes con Letras', dedicada a divulgar la historia de Alcalá a través de sus paisajes, entornos, monumentos, autores y leyendas locales.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el acto ha sido presentado por el catedrático de Filología Latina de la Universidad de Huelva Juan Antonio Estévez, editor del texto y autor del estudio introductoria, y ha contado con la presencia del delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, y otros miembros de la Corporación Municipal.

En este sentido, Rivas ha destacado que esta nueva cita literaria "sigue impulsando iniciativas que conectan la historia, la identidad y el patrimonio cultural con toda la ciudadanía".

La novela 'Martín, el de la Paula', publicada originalmente en 1926, fue escrita por Eugenio Noel, seudónimo de Eugenio Muñoz Díaz, periodista que inició en 1913 su campaña antiflamenca a través de crónicas en las que advertía de las injusticias sociales y la decadencia del folclore.

En esta obra, Noel se ha inspirado en la figura y el carácter del cantaor Joaquín el de la Paula para construir el perfil del protagonista, moderando su habitual crítica hacia el flamenco.

Durante la presentación, Rivas ha subrayado que el acto supone "un rescate cultural para Alcalá, ya que hacía casi 20 años que este libro no se editaba", y ha apostillado que "también representa la conexión entre literatura, flamenco e identidad local, porque muestra cómo ambos ámbitos dialogan en una obra donde Noel recrea la figura de un cantador que flota entre la memoria, el mito y la leyenda".

El delegado ha avanzado además que "el mes de octubre será el mes del libro en el Museo", con presentaciones y una programación especial este otoño con motivo del aniversario del espacio. El evento ha contado de igual forma con una actuación flamenca a cargo de la cantaora Saray Benítez, acompañada a la guitarra por Joaquín Barrera, de la Peña Flamenca El Arrabal.