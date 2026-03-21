El Museo de Alcalá (Sevilla) presenta la obra 'Paisaje Pinares de Oromana' del pintor Francisco Anaya de León

El pintor Francisco Anaya de León, junto al delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Alcalá, Christopher Rivas, en el museo de la localidad. - AYTO.DE ALCALÁ

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museo en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, ha asistido a la presentación de una nueva obra en el Museo de Alcalá: 'Paisaje Pinares de Oromana', de Francisco Anaya de León.

Al respecto, el edil ha explicado que es un "paisaje invitado", pero en realidad "forma parte de la colección municipal desde el año pasado, si bien hasta ahora no había sido expuesto porque había estado en un proceso de restauración llevado a cabo por el alcalareño Alejandro Redondo", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata de una una obra en propiedad adquirida por el Museo de Alcalá para la colección municipal y que, además, ha contado con la presentación de Carlos Boza, historiador del arte de la Universidad de Sevilla (US) y cuya investigación ha sido fundamental para aportar nuevos datos sobre Francisco Anaya, que se suma a la colección municipal.

En este sentido, la pieza pictórica se podrá visitar hasta el día 19 de abril, tras su incorporación al ciclo 'Tiempo de Paisaje en el Museo de Alcalá', concluye el comunicado.