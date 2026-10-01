'¿Cómo nacen las flores': La Universidad de Sevilla explica la polinización a menores de barrios desfavorecidos

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SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha impulsado un proyecto de ciencia ciudadana para explicar la polinización a menores de barrios desfavorecidos, en una iniciativa que ha obtenido financiación de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (Fecyt)

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, investigadores de la US y la Universidad de Cádiz coordinan el proyecto '¿Cómo nacen las frutas?', una iniciativa de ciencia ciudadana destinada a colectivos más vulnerables de la ciudad de Sevilla que tiene como objetivo principal explicar de manera sencilla e interactiva uno de los procesos más importantes resultantes de esa biodiversidad como es la polinización.

De esta manera, con la idea de acercar este mundo a la sociedad, se pretende llevar la ciencia a menores de barrios marginales de la ciudad, para lo que los impulsores del proyecto han colaborado "estrechamente" con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que trabajan directamente en los distintos barrios de la ciudad.

Así, los centros de día de menores se convertirán en el "pilar principal" del proyecto, donde niños de diferentes edades serán objetivo y protagonistas de las diferentes actividades proyectadas. Además, tanto los educadores como las familias de los menores podrán participar, ampliando el impacto y la repercusión de la propuesta.

Aunque el objetivo principal es la divulgación del conocimiento científico, esta iniciativa también busca "tender conexiones" entre el mundo de la investigación y colectivos con un acceso más difícil a este tipo de iniciativas.

PARTICIPACIÓN DIRECTA DE INVESTIGADORES DE LA US

La interacción directa de los niños con expertos universitarios mediante los talleres y charlas que se tienen proyectadas permitirá acercar el mundo académico universitario a una audiencia amplia, potenciando la idea de que la ciencia "no es una realidad lejana, sino una posibilidad ajena a cualquier barrera social y al alcance de cualquier persona".

En esta línea, el proyecto arrancará en noviembre de 2026, concentrando las actividades entre febrero y mayo, coincidiendo con la época de mayor floración en la ciudad de Sevilla. Esto permitirá observar mejor esta interacción y aprovechar al máximo la experiencia.

Para ello, las actividades estarán basadas en talleres lúdico-prácticos, pensados para aprender de una manera divertida y dinámica. Uno de los más llamativos será la construcción de hoteles de abejas, donde estas pequeñas estructuras serán posteriormente instaladas en las inmediaciones de los centros, permitiendo observar cómo estos insectos colonizan los "hoteles".

De esta forma, se conseguirá de doble objetivo de aumentar el conocimiento sobre la apicultura, al mismo tiempo que se favorece el aumento de la biodiversidad del entorno.

Otra de las actividades consistirá en un taller de campo, donde los menores junto a los científicos y educadores explorarán zonas verdes cercanas para fotografiar e identificar plantas e insectos de nuestro entorno, además de visualizar cómo se produce la polinización. A través de esta experiencia, los participantes podrán entender cómo funciona la naturaleza en su propio barrio, además de conocer con qué insectos viven en su día a día.

LA US CAPTA MÁS DE 85.000 EUROS PARA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

'¿Cómo nace la fruta?' ha sido solo uno de los proyectos para los que la US ha conseguido financiación, ya que tras la publicación de la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, FSP (Fecyt), la hispalense recibirá un total de 30.000 euros para la ejecución y seguimiento de su II Plan Anual de Divulgación Científica, eje estratégico que desarrolla el Secretariado de Divulgación Científica y Cultural.

En la misma convocatoria, también se ha seleccionado el proyecto Aster+S_ART+Astronomy: Art-Science-Technology-Engineering Research for + with Society: Transdisciplinary Methodologies and Practices to foster cross-pollination, innovation and education.

En este sentido, la investigadora Rocío García, del departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, coordinará el proyecto Aster+S, una iniciativa que da soporte metodológico a experiencias piloto en dos ámbitos, cultural y educativo. En ambas, se fomenta la co-creación y creatividad transdisciplinar, la comunicación científico-artística a la sociedad, la innovación cultural y el despertar de vocaciones sinérgicas.

Además, la US participará junto al CSIC en otro de los proyectos financiados en la convocatoria, 'Ecocosta: monitorización ciudadana de playas', llevada por los investigadores de la US Emilia Soledad Guisado, Víctor F. Rodríguez y Diego López de la Nieta González de la Aleja, se incorporan al equipo liderado por la investigadora del Institut de Ciències del Mar (ICM) Ruth Durán. Juntos, darán forma al primer observatorio ciudadano del litoral en España que integra observaciones físicas (erosión, daños, resiliencia) y de biodiversidad en una misma plataforma, ofreciendo una visión interdisciplinar del ecosistema costero.

Ecocosta es una propuesta altamente colaborativa que reúne a 10 instituciones académicas junto a empresas, asociaciones y ayuntamientos de siete comunidades autónomas, garantizando un alcance territorial sin precedentes en España.