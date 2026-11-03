Nacho Molina y Mar Carpio, portavoces de Adelante Andalucía en la Asamblea Local de Sevilla

Nacho Molina y Mar Carpio, portavoces de la Asamblea Local de Sevilla por Adelante Andalucía - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado a Nacho Molina como nuevo portavoz de la Asamblea Local de Sevilla. Molina ejercerá esta función junto a la portavoz Mar Carpio y en sustitución de Javier Montes, quien pasa a volcarse por completo en su función como diputado por Sevilla en el Parlamento andaluz.

La formación andalucista de izquierdas sigue apoyando perfiles de trabajadores y trabajadoras que además son referentes en sus barrios, tal como destaca en una nota de prensa.

Natural de Cumbres Mayores (Huelva), Molina lleva 44 años en Sevilla y 20 años en el Cerro del Águila. Actualmente, trabaja como empleado público en el área de informática y, además, tiene una larga trayectoria en la lucha sindical. Activista de memoria histórica, Molina pertenece al movimiento social y memorialista de la Asamblea de la Gavidia en Sevilla.

Por vocación, Molina continúa ejerciendo como asesor sobre cuestiones laborales y sindicales para las personas que solicitan su ayuda. También fue parlamentario por Sevilla en la XI legislatura. Como portavoz, Molina buscará recoger las voces de la población y llevarlas a la organización, y viceversa. "Mi objetivo es llevar esa voz a las calles y recoger todas las propuestas e ideas que puedan ayudar a construir la ciudad y, sobre todo, una sociedad más justa y solidaria", ha explicado Molina.

Mar Carpio es pedagoga y trabaja como orientadora en centros públicos desde hace casi 20 años. En 2021, comenzó a trabajar en un centro de educación secundaria de difícil desempeño, lo que le ha permitido acercarse y sensibilizarse con las experiencias de alumnado y familias en circunstancias más vulnerables.

"Creo firmemente que la escuela debe ser una herramienta para garantizar oportunidades y que ningún niño, niña o joven debe quedarse atrás", ha defendido Carpio. Su compromiso con la educación pública le ha llevado a ejercer una participación activa en pro de su defensa, a través de su militancia en Ustea y participación en la Marea Verde.

Carpio ha repasado su recorrido como portavoz en Adelante. "El camino ha sido difícil y duro, y hemos tenido que superar muchas dificultades, pero hoy podemos decir que lo estamos consiguiendo, que estamos avanzando, que estamos construyendo el proyecto que nos propusimos al principio". También se ha referido a los próximos retos: "Encaro los próximos tiempos mucho más ilusionada porque seguimos construyendo, creciendo y dando forma a una alternativa andaluza con la que queremos transformar nuestra tierra y mejorar la vida de los andaluces y de las andaluzas".