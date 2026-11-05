'Nivaria' regresa a La Algaba (Sevilla) con otra aventura navideña: programación, fechas, y nueva ubicación

Foto de familia tras la presentación de la programación navideña de 'Nivaria', en La Algaba - AYTO.DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La Algaba volverá a convertirse en un lugar "lleno de fantasía e ilusión" con la llegada de 'Nivaria', el pueblo mágico de Noel, que celebrará una nueva edición del jueves 10 al domingo 13 de diciembre de 2026. En esta ocasión, el evento estrena ubicación y se instalará en el Parque Municipal, donde ofrecerá cuatro jornadas de actividades, espectáculos y experiencias navideñas dirigidas especialmente al público infantil y familiar.

Bajo el título 'El Salvoconducto Real y el Despertar del Bosque', 'Nivaria' propone este año una aventura interactiva en la que los niños se convertirán en protagonistas de una misión muy especial: ayudar a los Reyes de Nivaria a despertar el bosque. Para conseguirlo, recibirán un 'salvoconducto real' con el que recorrerán el recinto en busca de pistas y palabras secretas, interactuando con diferentes personajes y descubriendo los misterios que esconde este mágico pueblo navideño, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La Hechicera, el Grinch, el Mago, el Oráculo y Papá Noel serán algunos de los personajes que acompañarán a los visitantes durante esta experiencia, en la que la imaginación y la participación de los más pequeños tendrán un papel fundamental.

La programación se completará con una oferta de ocio para todas las edades. Cada jornada contará con musicales en el escenario, con varios pases diarios, además de hinchables, parque infantil, pintacaras y talleres gratuitos. También habrá un photocall para inmortalizar la visita, mercadillo navideño y una zona de bar con propuestas gastronómicas como churros con chocolate, hamburguesas y perritos calientes.

BONOS DE ATRACCIONES

Como iniciativa de apoyo a las familias del municipio, el Ayuntamiento facilitará a los niños de la localidad, desde los 2 años hasta 6º de Educación Primaria, un bono de tres atracciones que podrán utilizar en el parque una vez hayan comprado su entrada de acceso al recinto.

Los bonos se distribuirán a través de los colegios del municipio. Por su parte, aquellos niños que no cursen sus estudios en centros educativos locales podrán recogerlo directamente en el Ayuntamiento el miércoles 2 de diciembre, de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas.

El evento cuenta con la participación de la Asociación Ilumina Teatro, cuyos integrantes darán vida a los diferentes personajes que poblarán este universo navideño.