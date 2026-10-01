La 'Noche en Blanco 2026' en Sevilla: actividades culturales, espacios y novedades de la programación

Archivo - Una de las actividades culturales de la 'Noche en Blanco', al aire libre, junto a la Casa Consistorial, en una imagen de archivo - LA NOCHE EN BLANCO - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de la 'Noche en Blanco' de esta edición, la número 13, que se llevará a cabo este viernes, 2 de octubre, contempla más de 150 actividades culturales gratuitas y de pago, propuestas por 82 entidades y espacios distribuidos por toda la ciudad y, como novedad, abarcará su área metropolitana, en concreto, Alcalá de Guadaíra y Carmona. Se trata de una iniciativa, impulsada por la asociación Sevillasemueve, que reúne cada año a más de 100.000 asistentes, como ocurrió en 2025.

La 'Noche en Blanco' ofrece actividades para todos los públicos: desde cuentacuentos y talleres infantiles hasta propuestas de artes contemporáneas para jóvenes, rutas temáticas y conciertos para adultos, y visitas patrimoniales y experiencias de memoria colectiva para los mayores.

Además, la edición de 2026 contará con rutas urbanas --el formato con mayor presencia en la programación--, visitas guiadas y teatralizadas a monumentos y palacios, conciertos en espacios singulares como la Casa de los Pinelo o la sede de Juventudes Musicales de Sevilla en el Parque de María Luisa, talleres artísticos y artesanales, y exposiciones temporales de arte emergente y patrimonial. Toda la programación está ya disponible en la web oficial 'nocheenblanco.org'.

En Sevilla, la programación incorpora, además, una amplia red de bibliotecas municipales --Blas Infante, Felipe González, Luis Cernuda, Los Carteros, Parque Alcosa, Torreblanca y San Jerónimo--, que abrirán sus puertas con propuestas de literatura y fomento de la lectura.

También se suma como novedad la Iglesia Colegial del Salvador, con un espectáculo multimedia --la Catedral acogerá otro similar--, y la Casa Consistorial mostrará su colección artística municipal. La programación crece también con la incorporación de numerosas hermandades sevillanas --entre ellas, la Redención, Las Aguas y la Divina Pastora y Santa Marina--, así como con la Universidad Loyola, la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía y la Asociación Añoranza por Volver, entre otras entidades que se estrenan este año en la cita.

Asimismo, el visitante podrá acudir a espacios ya clásicos de la cita, como los distintos museos sevillanos, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), el Acuario de Sevilla, el Archivo General de Andalucía, el Palacio Bucarelli, la Casa de la Provincia, el Palacio de los Marqueses de la Algaba, la Casa de Pilatos, el Palacio de la Condesa de Lebrija, Torre Sevilla y la Fundación Cajasol, entre otros.

En cuanto al cartel anunciador para esta edición, es obra del diseñador David Barco y conmemora los 150 años del nacimiento del arquitecto Aníbal González.

ACTIVIDADES EN LA FUNDACIÓN CAJASOL

La Fundación Cajasol se suma un año más a la 'Noche en Blanco' de Sevilla con una programación especial que ofrecerá al público propuestas artísticas, visitas guiadas, talleres creativos y música en directo en su sede de Sevilla. De este modo, se incluirá las 'microvisitas' a la exposición Arte contemporáneo andaluz en la Colección Bassat, en la Sala Murillo, con pases desde las 20,30 horas.

Las familias podrán participar en los talleres Estampación geométrica y minimalismo y Romancero ilustrado, dedicados a la experimentación artística y la ilustración de textos de Gustavo Adolfo Bécquer mediante acuarela.

ALCALÁ SE SUMA A LA 'NOCHE EN BLANCO'

Alcalá de Guadaíra se suma en este 2026 a la 'Noche en Blanco' con dos actividades que han consolidan el nivel patrimonial e histórico de la ciudad, al desarrollarse en dos espacios referentes como son el entorno del Águila y el Castillo de la ciudad.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el día 2 de octubre a las 20,30 horas en la explanada del Santuario del Águila, la artista Laura Morales representará una pequeña pieza de danza contemporánea bajo el título de 'Un dúo', mientras que el otro espectáculo será en las Alcazabas Occidentales, en el Castillo de Alcalá, a las 21,30 horas, cuando cuando la Banda de Música Nuestra Señora del Águila, que tiene más de 160 años de historia, y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad ofrecerán de forma conjunta un concierto centrado en las bandas sonoras de cine.

En cuanto a la Casa de la Provincia, en la capital, ampliará el horario de su oferta expositiva, que se podrá visitar desde las 20,00 horas hasta la una de la madrugada. Se trata de una oferta diversa, con dos muestras permanentes --'La Imprenta de San Eloy' y 'Despacho Plácido Fernández Viagas'--, además de otras tres temporales, en las salas Romero Murube, Provincia y Triunfo.