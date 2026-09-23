La Noche Europea de los Investigadores llega este viernes a Sevilla con 79 actividades y más de 300 profesionales

CSIC

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XVI Noche Europea de los Investigadores se celebrará este viernes en Sevilla junto a otras 375 ciudades de toda Europa, con el objetivo de descubrir a las personas que están tras la ciencia que se desarrolla en los laboratorios y en los centros de investigación de la ciudad, una vez más, en varios espacios de la ciudad que acogerán 79 actividades.

Según ha detallado el CSIC en una nota de prensa, si bien la mayor parte se concentrarán en la Casa de la Ciencia, también conocido como Pabellón de Perú, el 25 de septiembre de 17,00 a 22,00 horas se ofrecerán actividades también en el Pabellón de Uruguay y en la Fundación Valentín de Madariaga, y participarán más de 300 investigadores de varias instituciones científicas de la ciudad.

De esta manera, ocho entidades científicas, académicas y de divulgación ubicadas en la ciudad de Sevilla y que son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Loyola, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Sevilla TechPark, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico organizarán las actividades.

En este sentido, la delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía y directora de la Casa de la Ciencia, Margarita Paneque, ha afirmado que la ciencia "no solo está en los laboratorios, sino que está en nuestras calles, en nuestras preguntas y en nuestra vida cotidiana. Y este viernes queremos que Sevilla pueda comprobarlo de primera mano".

Seguidamente, la directora de la Fundación Descubre y coordinadora del evento en toda Andalucía, Teresa Cruz, ha destacado que la noche del viernes 400 ciudades europeas "van a estar hablando de ciencia con la gente".

GENÉTICA, ARQUEOLOGÍA, ECLIPSES E IDENTIDAD DIGITAL

Por su parte, la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Sevilla, Montserrat Arista, ha señalado que será una noche en la que participarán 50 profesionales de la investigación, que "compartirán con el público asistente conocimiento sobre genética y mujeres, arqueología, eclipses e identidad digital".

Del mismo modo, vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, Antonia Jiménez, ha sostenido que en esta ocasión "apuestan por una noche muy divertida, en la que, por ejemplo, se estudiará un gusano para aprender sobre enfermedades degenerativas".

Al hilo, la directora adjunta del Centro Común de Investigación --Joint Research Centre (JRC)--, Asunción Fernández, ha subrayado que la ciencia "no tiene edad", por lo que han enfocado sus actividades "para todos los públicos". Además, ha manifestado "su alegría por el hecho de que cinco de las ocho personas que han intervenido esta mañana sean mujeres".

El director general del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), Juan José Primo, ha enfatizado que "la esencia del patrimonio es su carácter multidisciplinar", narrando que su mayor sorpresa cuando se incorporó a su cargo fue, que siendo él historiador, los primeros profesionales a los que conoció en el IAPH eran "de los ámbitos de la biología y la ingeniería química".

Asimismo, el director de Proyectos de Investigación y Transferencia de la Universidad Loyola, Leonardo Rodríguez, ha expresado que "es una noche para conversar, compartir y conocernos" y ha descrito una de las actividades que tendrán lugar en su carpa a través de la cual "se podrá descubrir la huella que la peste negra dejó en nuestro genoma".

Por último, el director general de Sevilla TechPark, Luis Pérez, ha compartido su satisfacción porque "33 años después de su creación, son 600 las entidades que forman parte del parque tecnológico de Sevilla generando 35000 puestos de trabajo" y ha finalizado su intervención afirmando que "la investigación siempre, siempre, merece la pena".