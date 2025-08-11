'Noches en los Jardines del Alcazar' de Sevilla supera los 14.500 asistentes y continúa con música clásica, rock y blues

Archivo - Q & The Moonstones, uno de los grupos que actuará en las 'Noches en los Jardines del Real Alcázar'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Noches en los Jardines del Real Alcázar' se adentra en su octava semana de conciertos --del 12 al 16 de agosto--, con músicas de raíz ibérica y mediterránea, rock andaluz, música clásica y blues. En este sentido, contará con las propuestas de Graci Rodríguez, el Dúo Azul, 'Q & The Moonstones', 'Evoéh-Qart' y el Dúo 'Béla Kovacs'. Asimismo, el evento ha finalizado su séptima semana alcanzando la cifra de 14.684 personas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, este martes actuará en los jardines Graci Rodriguez, acompañada por Manuel Soto 'Noly' y Alberto Álvarez, ambos miembros de la banda 'Mártires del Compás'. La artista presentará 'Con los tallos en la tierra, raíces y evolución', donde explora las raíces culturales de Andalucía.

El miércoles 13 tendrá lugar el concierto del Dúo Azul, formado por los guitarristas Antoine Guerrero y Guadalupe Martín Pino, quienes ya han realizado numerosos conciertos en Francia y España. El dúo interpretará un programa en homenaje al compositor sevillano Joaquín Turina, con obras del propio Turina y también de Enrique Granados, Manuel de Falla, Pauline Viardot y Joaquín Rodrigo.

Con respecto al jueves 14 de agosto actuará 'Q & The Moonstones', grupo liderado por el guitarrista onubense Quique Bonal. El resto de la banda la integran la cantante sevillana Vicky Luna, a la que se une una sección rítmica formada por Rafael Rabal y Nani Conde. El grupo aborda los estilos más influyentes de la música popular afroamericana en los que alternan el blues, el swing, el 'rhythm & blues', el 'rock & roll' y el soul, con su espectáculo 'Por la ruta del Blues'.

Para el viernes 15 de agosto actuará 'Evoéh-Qart', liderado por Ariana Barrabés y Jesús Olivares, que presentarán su programa 'Músicas semilla', un proyecto de composición original inspirado en las músicas de raíz ibéricas y mediterráneas, con tintes de jazz y flamenco. La propuesta destaca por el uso de "más de siete lenguas", como el español, francés, gallego, árabe, bosnio o turco, además de sus letras, que incluyen musicalizaciones de versos de Rosalía de Castro, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Ibn Arabi, León Felipe y Santa Teresa de Jesús, entre otros.

Finalmente, el sábado 16 de agosto actuará el Dúo 'Béla Kóvacs', integrado por la clarinetista Irene Ces y por el pianista Manuel Tévar. El dúo debutó en 2023 en el Teatro Real de Madrid, y desde entonces se ha proyectado en salas de España, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. Presentarán el programa 'Turina y sus contemporáneas', con obras del propio Turina, Lili Boulanger, Amy Beach y Cecile Chaminade.