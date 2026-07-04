Noctaíra 2026 comienza en Alcalá (Sevilla) con alrededor de 1.500 espectadores en dos días de conciertos

Noctaíra en Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO ALCALA DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El concierto de David Civera el pasado jueves y el de Nena Daconte y Canastéreo este viernes han dado el pistoletazo de salida a la programación de Noctaíra 2026, un programa de actividades culturales para el verano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que cumple en esta edición 10 años de vida en los que se ha convertido en una cita "imprescindible" para vecinos y miles de visitantes que llegan a la ciudad para disfrutar del conjunto de actividades.

El arranque de los conciertos ha estado respaldado por alrededor de 1.500 espectadores entre los dos días de conciertos en los jardines del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, ha señalado el Consistorio en Alcalá en una nota. El delegado de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, ha declarado que "Noctaíra 2026 vuelve a ocupar espacios escénicos en lugares patrimoniales emblemáticos de la ciudad durante los meses estivales".

De esta forma, en este mes de julio, habrá ruta teatralizada los martes, conciertos los miércoles y, teatro para adultos los jueves en el Castillo, cobrando protagonismo el flamenco que se podrá vivir los viernes en la terraza del Centro San Miguel. Para agosto a estos lugares se sumará la Harinera del Guadaíra para albergar Teatro Infantil y circo.

Para Rivas, "el esfuerzo que realizan las delegaciones de Turismo y de Cultura del Ayuntamiento se ha ido viendo correspondido en los últimos años con un crecimiento exponencial de público y llegada de visitantes, especialmente gracias al impulso de una ruta turística única durante el verano, la llegada de los conciertos de apertura y la centralización de la programación en el Castillo, la Harinera y el Monumento Natural Riberas del Guadaíra. Todo eso demuestra que Noctaíra es una buena manera de vivir y de sentir Alcalá durante las noches de verano".

La programación de Noctaíra 2026 se extiende desde julio y hasta septiembre, en la que se ha convertido gracias al trabajo colaborativo de las delegaciones de Turismo y Cultura, en el mayor programa cultural de todo el año en Alcalá, distribuido en torno a cuatro disciplinas artísticas que ocupan los espacios patrimoniales más emblemáticos de Alcalá de Guadaíra:

En el caso de las rutas teatralizadas, el gran estreno del décimo aniversario es 'Buscando a Oz', una propuesta inmersiva con grupos de hasta cien espectadores, con inicio el martes 7 de julio, a las 22,00 horas, en el Parque del Dragón. Las entradas, gratuitas mediante reserva previa, se obtendrán los miércoles antes de cada función a través de la web municipal de entradas: entradas.alcaladeguadaira.es.

En el caso de los conciertos, El castillo de Alcalá, con su nueva iluminación artística, acogerá propuestas que abarcan flamenco, pop, blues, soul y música de autor, con artistas como Amparo Lagares y Judit Neddermann, entre otros. El mismo enclave será el escenario de obras como 'Dopaland' (SuikaPro), 'Las de William' (La Jabata) o 'Victoria Kent o la verdadera historia de Madame Duval' (Arte por el Arte Producciones).

La terraza del Centro San Miguel acoge recitales de artistas como Matías López, Rubén Romero y Antonio López 'El Pulga', además de la Peña Flamenca El Arrabal, integrando el tejido flamenco local. Durante el mes de agosto, los miércoles se reservan para el circo y el teatro, con actuaciones de la compañía Circo Alas, que presentará 'Cateura' e 'Invisible y todo lo demás', en la Harinera del Guadaíra.

El espacio del Castillo continuará acogiendo propuestas teatrales con las obras 'Los Álvarez Quintero en...' (Almatwins) y 'Whisky japonés' (La Decadensia y Recursos Humanos). Las rutas teatralizadas se mantienen todos los martes de agosto. Por primera vez en la historia de Noctaíra, septiembre incorpora un ciclo de teatro que da protagonismo al teatro aficionado local y a los grupos de la ciudad. El Castillo de Alcalá será el escenario de obras como 'Somos Teatro' (Grupo de Teatro Comunitario Castillo de Alcalá), 'Ellas' (TPT Pavis Revolution), 'Bohemia en Sevilla' (Moondays) y 'El convite de boda' (Viernes y Punto), con horario de inicio a las 21,30.

El broche de oro de Noctaíra 2026 llegará el sábado 12 de septiembre con la tradicional Noche de San Miguel, cierre de esta décima edición. Los detalles de este acto especial se darán a conocer a lo largo del verano.