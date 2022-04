Nueva concentración ante el centro de salud de Carmona (Sevilla) por la "falta de personas" y en demanda de mejoras

CARMONA (SEVILLA), 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Carmona (Sevilla) y Guadajoz ha celebrado este lunes una nueva concentración en el centro de salud de la localidad, para reivindicar mejoras en la atención primaria y en la sanidad pública en general, pues por ejemplo "la falta de personal sanitario afecta a la calidad del servicio", según el colectivo.

"Contamos con un personal saturado al ser totalmente insuficiente", indica la plataforma, exponiendo que los manifestantes "comentaron vivencias personales que demuestran que los medios con los que cuenta el centro de salud de Carmona son totalmente insuficientes".

Igualmente echaban en falta que "ni el alcalde", el popular Juan Ávila, "ni asociaciones de enfermos o de familiares de enfermos de Carmona como alzhéimer, cáncer o fibromialgia por ejemplo, estuvieran presentes en las concentraciones, apoyando las demandas del personal médico".

La protesta ha contado con apoyo de IU, que cuenta con tres ediles en el Ayuntamiento de Carmona, y de Vox, que carece de representación en dicho Consistorio. El diputado provincial de Vox, Rafael García Ortiz, ha manifestado al respecto que "no es lógico que Carmona no tenga servicio de Pediatría 24 horas; que haya un único médico de urgencias para cubrir tanto el núcleo principal de Carmona como la pedanía de Guadajoz; que no se cubran las bajas de los profesionales sanitarios, las enormes colas para coger cita o las listas de espera".