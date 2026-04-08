Nuevas Generaciones del PP de Sevilla celebran este sábado la II Escuela 'Alberto Jiménez Becerril'

Miembros de Nuevas Generaciones del PP de Sevilla. - PP SEVILLA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Nuevas Generaciones del PP de Sevilla han anunciado la celebración este sábado, 12 de abril, de su II Escuela 'Alberto Jiménez Becerril' bajo el lema 'Valores firmes, mirada europea', en el Hotel YIT de Mairena del Aljarafe.

Según ha indicado el partido en una nota, bajo esta premisa se darán cita jóvenes procedentes de distintos municipios en una jornada de formación, debate y reflexión y contará con la participación de destacados representantes políticos y referentes institucionales como Juan Ignacio Zoido, Carmen Crespo, Borja Giménez, Juan Gonzalo Ospina y Juan Bravo, entre otros, quienes compartirán su experiencia y visión sobre los principales retos que afronta la sociedad actual.

El presidente de Nuevas Generaciones de Sevilla, Alejandro García Casares, ha señalado que con esta segunda edición "quieren seguir reforzando nuestro compromiso de acercar la política útil a todos los rincones de la provincia, implicando a jóvenes de diferentes municipios en un proyecto común".

El programa abordará cuestiones clave desde una perspectiva práctica y de actualidad, poniendo el foco en el acceso de los jóvenes a la vivienda y el papel de Europa, como motor de oportunidades, el Estado de Derecho y las garantías democráticas, así como el reto del relevo generacional en el mundo rural.

Además, durante la jornada se analizará el liderazgo político necesario para afrontar el futuro de España, el papel de Andalucía en la Europa del futuro y la importancia de la memoria y la libertad como pilares fundamentales de nuestra democracia.

García Casares ha subrayado que "esta escuela representa el compromiso de nuestra organización con la formación de jóvenes preparados, con valores y con una clara vocación de servicio público". Además, "queremos una generación con criterio, capaz de liderar el futuro desde la responsabilidad, la libertad y una firme convicción europeísta", ha destacado.

El PP ha subrayado que la Escuela "Alberto Jiménez-Becerril" rinde homenaje a "una figura clave en la defensa de la libertad y se consolida como un espacio de referencia donde la juventud encuentra herramientas, ideas y referentes para afrontar los desafíos actuales".