Nuevas tendencias y grandes éxitos en Prosodia, el encuentro global del pódcast en español que acoge esta semana Sevilla

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados al pódcast y los profesionales del audio, el periodismo y la comunicación tienen una cita en Sevilla este jueves y viernes, 5 y 6 de junio. La Fundación Cajasol acoge en su sede de la Plaza de San Francisco la tercera edición de Prosodia, el encuentro profesional de este formato de información y entretenimiento, organizado por Qwerty Pódcast y Sabir Comunicación.

Prosodia arrancará con la intervención de María Fitó-Carreras, profesora e investigadora de la Universitat Internacional de Catalunya, que ofrecerá una charla sobre los potenciales usos de la Inteligencia Artificial generativa en la producción de pódcast. Tras ella, conoceremos los detalles del informe sobre la producción de audio en España en 2024, que incluye los títulos publicados por plataformas de streaming, productoras independientes, radios estatales y autonómicas y otros medios y agencias, realizado por el también experto y profesor Luis Miguel Pedrero, en el marco del proyecto de investigación I+D+i ESCUCHAD.es, tal como informan los organizadores.

El programa incluye las intervenciones de varios Premios Ondas Global del Pódcast; entre ellos, dos de la edición de este mismo año: Manu Tomillo y Javi Caminero, que presentarán 'Mar de Rabia', e Isabel Coello, cuyo documental sonoro 'La Casa Grande' también ha logrado el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2025 en la categoría de mejor historia o investigación periodística. También ganó un Ondas Global del Pódcast al mejor guion en 2023 el pódcast de ficción 'La firma de Dios'.

Su guionista, José Antonio Pérez Ledo, autor también de 'El gran apagón', charlará en Prosodia con el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Juan José Domínguez sobre la importancia del guion en la producción de audio. El programa incluye conferencias, mesas de debate, jornadas especializadas, espacios de networking y otras actividades paralelas orientadas a analizar y dibujar el mapa actual de la industria del pódcast en español.

El objetivo es definir una voz común para el sector y reivindicar un espacio propio. Se trata de la tercera edición del evento, tras dos encuentros desarrollados en Málaga en 2022 y 2023. Prosodia cuenta con el apoyo institucional de la Fundación Cajasol, la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense; y con el de la compañía farmacéutica Roche, que colabora en una jornada especializada en la utilidad del pódcast en el ámbito de la medicina y la salud que se desarrollará el jueves por la tarde.

En Prosodia tendrán también protagonismo profesionales de gran prestigio como Lourdes Morenoa, jefa de Estrategia en PRISA Audio; Mar Abad y Marcus H., de El Extraordinario; Juan Ignacio Solera, de iVoox; o el periodista Juanlu Sánchez: subdirector de eldiario.es y director del daily líder en España Un tema al día. El periodista Javier Gallego (Carne Cruda) charlará sobre ética periodística en el pódcast con el catedrático de Ética y Deontologías de la Comunicación Juan Carlos Suárez Villegas.

Asimismo, Analía Donnarumma, de la Sociedad General de Autores (SGAE) ofrecerá conversará con los asistentes sobre derechos de autor en este ámbito. Otra de las charlas estará protagonizada por Pilar Sayáns y Álvaro De Cózar, fundadores de TrueStory y ganadores de un Ondas y tres Ondas Globales del Pódcast.

A todos ellos, se unen otros profesionales de primer nivel como Francisco Izuzquiza, socio fundador de Yes We Cast; Marta García, actriz de voz y formadora, fundadora de Smart Locuciones; Txema Valenzuela, de La Propagadora; Ricardo Dómine, director general de Vocalis Group; o las creadoras de Terrores Nocturnos, Emma Entrena y Silvia Ortiz; o el escritor Javier Peña (Grandes infelices), entre otros. La periodista y escritora Isabel Cadenas Cañón (De eso no se habla) será la encargada de cerrar esta cita el viernes 6 de junio.

SALUD Y MEDICINA

En la tarde del jueves se celebrarán dos foros paralelos. Uno de ellos analizará el uso del pódcast en el ámbito de la salud y la medicina. Con el apoyo de la compañía farmacéutica Roche, ocho ejemplos de este formato con temática sanitaria serán protagonistas.

En una primera conversación, cuatro iniciativas dirigidas al público general: Mis amigas preguntan, de la ginecóloga Ana Villalba; Un pódcast de salud, que gestiona Gema Timón en el Hospital Reina Sofía de Córdoba; Con cáncer y con metas, que lleva un grupo de seis pacientes de cáncer de mama metastásico, con Rosa Olmos a la cabeza; y Luca, historia de un corazón, realizado por Ángel García, periodista de la cadena COPE.

En una segunda mesa redonda se analizará la utilidad del pódcast en la comunicación científica con la participación de Edu Pascual, que produce La ciencia de lo singular para Ciberer y HSJD; Rita Perales, responsable de Lungpod, del GECP; Margarita Cueto, que hace Minutos de ciencia para la SEFH; y Jandro García, al frente de la producción de audio de la SERV.

El otro bloque, titulado 'Hecho en Sevilla', mostrará la gran variedad de ejemplos que reúne la producción de pódcast en la capital andaluza: Juanlu Sánchez ('Un tema al día' de eldiario.es), Ángela Ruiz (Nacional I. 'El viaje de Chillida' o 'Suicidio, el dolor invisible'), David Sainz ('Un mundo violento'), Andrea Quintero ('La colina del loco', de la Cadena SER), Manu Lamprea (Sacra Conversazione), Cristina Cuervas ('Aquí hay ingenio', de Ghenova), 'Noelia Ruiz' ('Un pódcast salmón', del diario ABC) y Álvaro Martín, ('Zafarrancho Vilima', de la Cadena SER).

Las inscripciones para acudir a Prosodia están abiertas en la página web 'www.prosodia.es', donde se puede consultar todo el programa y el resto de información sobre este evento.