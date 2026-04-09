Nuevo callejero en suelos de Altadis en Sevilla: estos son los nombres vinculados con la Vuelta al Mundo de Magallanes

Mapa del nuevo callejero de los antiguos terrenos de Altadis en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que propondrá al próximo Pleno municipal la aprobación del nuevo nomenclátor de las calles ubicadas en los antiguos terrenos de Altadis, que ocupara el proyecto Vera.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, se incorporan nueve nuevas vías y plazas que rendirán homenaje a la Primera Vuelta al Mundo, que partió desde la ciudad en 1519, así como a la hermandad de las Cigarreras.

Las nuevas denominaciones serán: Paseo Puerto de Indias, Jardines Nao Victoria, Muelle de las Mulas, Paseo Fernando de Magallanes, Plaza de las Cigarreras, Pasaje de Jesús Atado a la Columna, calle Circunnavegación, Cronista Antonio Pigafetta y Plaza de 1519.

A este conjunto se suman los Jardines de Manuel Ferrand, que "recuperarán su delimitación original", abarcando todo el espacio ajardinado comprendido entre la avenida Juan Sebastián Elcano y la Glorieta de las Cigarreras.

Las dos principales vías de la zona serán el Paseo Puerto de Indias, que discurrirá paralelo al río desde la Glorieta de las Cigarreras hasta el nuevo paseo Muelle de las Mulas. Ambas quedarán divididas por la futura pasarela Princesa Leonor y recuerdan la antigua denominación del espacio donde partían las grandes expediciones de ultramar. Estas se conectarán con el Paseo Fernando de Magallanes, que se unirá el anterior con la avenida Juan Sebastián Elcano.

El entorno del nuevo hotel proyectado en estos terrenos estará conformado por la calle Circunnavegación, junto a los Jardines Manuel Ferrand; la vía Cronista Antonio Pigafetta, marinero clave en la documentación de este hito que cambió el mundo; y la Plaza de 1519, año de partida de la expedición desde Sevilla y que estará situada entre el edificio y la Glorieta de las Cigarreras.

Completa este nuevo callejero los Jardines Nao Victoria, ubicados entre el Paseo Fernando de Magallanes y la avenida Juan Sebastián Elcano.

Por otro lado, las calles colindantes a la capilla de Las Cigarreras estarán vinculadas a esta hermandad. La plaza de acceso se denominará Plaza de las Cigarreras, mientras que la vía que desemboca en Juan Sebastián Elcano llevará el nombre de Pasaje de Jesús Atado a la Columna.

EL PROYECTO VERA SEVILLA

El proyecto Vera Sevilla, que abarca una superficie de aproximadamente 50.000 metros cuadrados, transformará este espacio en una gran zona urbana con áreas verdes, hotel, establecimientos de restauración, comercios, oficinas y equipamientos públicos y privados.

Con una inversión prevista de 250 millones de euros, el desarrollo incluirá un amplio espacio libre con 437 árboles y generará en torno a 900 nuevos empleos una vez esté plenamente operativo.

El Ayuntamiento ha destacado que contribuirá a "paliar la falta de aparcamiento en la zona mediante" la creación de tres nuevos estacionamientos, con un total de 521 plazas, dos de ellos subterráneos y uno en superficie.

Entre los inmuebles que se recuperarán en los terrenos de la antigua fábrica de Altadis, se encuentra el edificio que albergaba las antiguas viviendas de los ingenieros de la fábrica de tabacos, un espacio que ha sido cedido al consistorio y que se destinará a equipamiento público de la ciudad.

El Consistorio ha señalado que los vecinos del barrio de Los Remedios contarán con un espacio de más de mil metros cuadrados dentro del proyecto. Concretamente se trata de la zona conocida como "Casas de Ingenieros" que cuenta con 1.273 metros cuadrados. Dentro de este gran espacio el 75%, aproximadamente 950 metros cuadrados, se destinarán a salas de usos múltiples para el disfrute directo del vecindario, como pueden ser salas de estudio, lectura y desarrollo de talleres socioculturales y compatible con otras actividades.

El 25% restante, unos 320 metros cuadrados, albergará las oficinas del Distrito Los Remedios, de manera que trasladará hasta aquí su sede hasta ahora ubicada en República Argentina que se encontraba en régimen de alquiler sin ser de propiedad municipal. Además, la conocida como 'Casa del Guarda', con 226 metros cuadrados, acogerá una nueva comisaría de Policía Local y una oficina de las empresas municipales para la atención directa al ciudadano.

UNA NUEVA PASARELA

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en el entorno de estos terrenos se encuentra la reurbanización en Juan Sebastián Elcano, finalizada el pasado mes de julio. Además del reasfaltado completo, en esta calle se han renovado redes de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento; aceras, zonas de aparcamiento, alumbrado público, plantación de nuevas especies de árboles y la construcción de un nuevo carril bici, que sustituye al que estaba ubicado en la calle Asunción.

Este proyecto cuenta con la construcción de una pasarela peatonal que unirá el complejo VERA Sevilla con el Paseo de las Delicias. La pasarela Princesa Leonor constituye uno de los elementos estratégicos de la transformación urbana del entorno.

Esta actuación permitirá una conexión directa entre Los Remedios y el centro histórico, reforzando la movilidad peatonal entre ambas márgenes de la dársena del Guadalquivir. La nueva pasarela peatonal supondrá la creación de un mirador privilegiado hacia el río y la ciudad, con capacidad para potenciar el patrimonio cultural y el paisaje urbano de alto valor de la zona.

La pasarela, que irá ubicada entre los puentes de San Telmo y Los Remedios, separados hoy por casi 700 metros sin alternativas para el peatón, permitirá a los vecinos del barrio de Los Remedios disfrutar de un nuevo paseo fluvial público de 400 metros y de la nueva pasarela peatonal.