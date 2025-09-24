Un nuevo libro editado por Fudepa analiza la trayectoria vital e intelectual de Pablo Iglesias Posse

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este martes la presentación del libro 'Pablo Iglesias. Pasión por la Igualdad', escrito por Francisco Javier Giráldez Díaz y Antonio Ortega Castillo y editado y publicado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa).

Según ha informado la institución provincial en una nota de prensa, el acto se ha enmarcado en el 175 aniversario del nacimiento y del centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias Posse y se ha abierto con las palabras del coordinador de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero y del secretario general de UGT en la localidad, Juan Bautista.

Posteriormente, se ha desarrollado la mesa de presentación del libro, conducida por secretario general de UGT Andalucía y presidente de Fudepa, Oskar Martín, que dio paso a los intervinientes y cerró el acto.

El volumen ofrece un análisis "riguroso y actualizado de la trayectoria vital e intelectual de Pablo Iglesias Posse, figura fundamental en la historia del socialismo español y del movimiento obrero, cuyo legado sigue siendo vigente un siglo después de su muerte y 175 años tras su nacimiento".

Según se ha recordado la mesa, se trata de "una figura clave en la defensa de la igualdad". Así, Pablo Iglesias fue "pionero en la lucha por los derechos laborales, la justicia social y la construcción de un sistema político más justo e inclusivo".

Para los autores, su concepción de la libertad, entendida como "la capacidad de cada persona para desarrollarse plenamente sin restricciones injustas", conecta de "manera sorprendente con los desafíos actuales de nuestras sociedades".

La investigación plasmada en este libro subraya también "un aspecto menos conocido de su pensamiento: su contribución a la emancipación de la mujer y a la igualdad de género". Inspirado por los movimientos feministas socialistas de Francia y Alemania, Iglesias "defendió la necesidad de que las mujeres fuesen reconocidas como sujetos políticos, en una España marcada por un fuerte patriarcado a finales del siglo XIX y principios del XX". "Se trata de un legado que debe llegar a los jóvenes", han concluído.