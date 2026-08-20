Las obras del entorno del Casino del 29 comienzan en septiembre y espera la rehabilitación de la Palmera

Archivo - Sevilla.-El Ayuntamiento amplía 15 meses el plazo de las obras en la reforma de la antigua discoteca Bandalai - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prepara la conmemoración del Centenario de la Exposición Universal de 1929 con la rehabilitación del entorno del Casino de la Exposición, obras licitadas el pasado verano, pero que por petición de la empresa adjudicataria arrancarán este mes de septiembre. Del mismo modo, se actuará en avenidas como la de la Palmera y la de María Luisa.

Según confirma el alcalde, José Luis Sanz, en una entrevista concedida a Europa Press, a las obras del entorno del Casino y del Teatro Lope de Vega por 6,3 millones de euros, el Consistorio acometerá obras de rehabilitación en estas dos avenidas del entorno y en algunos de los antiguos pabellones de la Exposición Iberoamericana.

Asimismo, el primer edil afirma que la fecha de la reurbanización de la Avenida de la Palmera "dependerá del avance de las obras del tramo sur de la Línea 3 del metro", que conectarán dicha avenida con el Estadio Benito Villamarín y la Avenida de Jerez, hasta llegar a los Bermejales.

En este sentido, Sanz asegura que "más allá de las obras", la conmemoración del 29 implicará a numerosas instituciones como la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía, así como espera el alcalde "se implique el Gobierno de la Nación para incluirla como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP)", un reconocimiento que el Gobierno central ha rechazado, evitando así incluir en los incentivos fiscales solicitados por la administración local.

Igualmente, confía en la programación en la que trabaja el comisario de la cita, Julio Cuesta, y que sostiene "conseguirá que se implique toda la sociedad civil". "Sevilla tiene que convertirse en la capital cultural de Hispanoamérica en 2029", añade.

CENTENARIO DE LA GENERACIÓN DEL 27

De igual manera, la ciudad afronta la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, impulsada por el Ateneo, Fundación Cajasol, US, la Hispanic Society y Alfonso Guerra, además del Consistorio, que convertirá la Calle Tetuán en la "calle de los poetas", mediante la colocación de diferentes placas en homenaje a los integrantes del grupo de poetas "más importante del mundo".

Paralelamente, la Corporación trabaja en el contenido expositivo que albergará la Casa Cernuda, ubicada en la calle Acetres y que abrirá sus puertas el próximo 16 de diciembre. En 2023, el propio Sanz anunció que la casa natal del poeta se convertirá en el Centro de las Letras de Sevilla.

Así, el edificio albergará un recorrido por la vida del poeta con documentos y objetos personales, como primeras ediciones adquiridas por el Ayuntamiento, así como una biblioteca especializada y áreas para investigaciones culturales.