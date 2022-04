Las obras del tranvía de Sevilla siguen su curso tras reproches mutuos en el Pleno de "incoherencia" y "electoralismo"

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la primera fase de la ampliación del tranvía, desde San Bernardo a Nervión, seguirán los plazos fijados por el equipo de gobierno, que este jueves ha defendido la importancia de este proyecto en un pleno municipal extraordinario que ha debatido y rechazado la propuesta del Partido Popular para "se reorganizaran y replanificaran" esos trabajos, entre reproches de "incoherencia política" y mero "interés electoralista" por el grupo municipal socialista y parte de la oposición, en concreto, PP, Ciudadanos y Vox.

En este sentido, el equipo de gobierno, a través de la teniente de alcalde delegada del Área de Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, ha criticado a los populares por la convocatoria de un pleno para "pedir la paralización del tranvía" y por la "falta de valentía" al no plantear finalmente esa cuestión.

"Entiendo el papelón que ha hecho --en alusión al portavoz del PP, Juan De la Rosa-- ya que lo convocaron para pedir la paralización y han intentado corregirlo. No saben lo que están defendiendo", ha señalado Castaño. "Con todo el respeto a la labor de oposición, ustedes se han equivocado tanto que no saben qué hacer".

Castaño ha reprochado al PP el "cambio de postura cada dos días", y el continuo "cambio de tercio y de paso bochornoso", lo que denota una clara "incoherencia política". "¿Esto es seriedad para un grupo político que ha gobernado en la ciudad?", le ha interpelado al portavoz popular.

Por su parte, De la Rosa ha insistido en la idea de que su grupo municipal "no está en contra del proyecto, sino del momento". "Estamos pidiendo que se planifique la seguda fase, desde el centro comercial hasta la estación ferroviaria de Santa Justa", al tiempo que ha criticado al equipo de gobierno por buscar "rédito electoral" con este proyecto ante la cercanía de los comicios. "Esperemos que no sea el motivo".

"Las obras se han realizado sin planificación ni consenso; llegan en el peor momento, cuando se está interviniendo de forma simultánea en la Ronda histórica, la avenida de la Cruz Roja y la Carretera de Carmona", lo que está provocando una situación "caótica" en horas puntas y "numerosas quejas" para vecinos y comerciantes.

Desde las filas de Cs, su portavoz, Álvaro Pimentel, ha subrayado que "no dudan de los beneficios de la ampliación del tranvía" y que entienden que no era un Pleno "para parar la obra sino para poner sentido común". Este grupo "ya dio su apoyo al Plan Especial para dicha ampliación, pero el cronograma no tiene nada que ver con el actual".

Por su parte, el portavoz de la coalición de IU y Podemos, Daniel González Rojas, ha afeado al grupo popular la "falta de propuestas, como los planes especiales que presentó mi grupo, para evitar esto". "A cambio, han montado este teatrillo". Asimismo ha criticado la incoherencia mostrada por el PP en este asunto, "ya que su predecesor estuvo en contra de la ampliación, a diferencia de lo que pensaba la consejera de Fomento, y mientras que usted se muestra a favor, el candidato a la Alcaldía --José Luis Sanz-- quiere que el tranvía vaya hacia el Tiro de Línea".

González Rojas también ha realizado críticas a la labor del Ayuntamiento en cuanto a la "tala" de árboles de Luis de Morales, puesto que "las obras en esa zona no empizan hasta otoño, salvo que se los quieran cargar todos ahora".

La portavoz del grupo municipal de Vox,. Cristina Peláez, ha calificado esta actuación de "chapuza" y ha pedido al equipo de gobierno que "asuma el caos". "No se puede gobernar a golpe de ocurrencia", ha añadido.

Por último, la concejal no adscrita, Sandra Heredia, ha mostrado su extrañeza por "convocar un Pleno para este asunto en lugar de haber levantado el teléfono y hablar con el delegado de Hábitat Urbano".

Este único punto del orden del día, que ha contado con el respaldo del grupo proponente, Cs y Vox, y el voto en contra de PSOE, Adelante y la concejal no adscrita, también contemplaba la creación de una oficina de coordinación de obras en la vía pública para "no consolidar la 'ratonera' en la que se está convirtiendo Sevilla".