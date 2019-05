OCU detecta "importantes diferencias" de precios entre parkings de Sevilla tras una "subida acusada" de tarifas

Publicado 16/05/2019 17:19:01 CET

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detectado "importantes diferencias" de precios entre aparcamientos públicos de Sevilla capital, así como que esta ciudad se ha situado entre las ciudades españolas que ha sufrido las subidas de tarifas en estos espacios "de forma más acusada" en la última década.

Así lo señala en un comunicado tras visitar once aparcamientos en Sevilla con el fin de comparar sus precios y valorar el tamaño de sus plazas, así como para comprobar si cuentan con servicios como enchufes para coches eléctricos o plazas para personas con discapacidad. La OCU ha analizado además si los aparcamientos cumplen con la normativa vigente en cuanto a la visibilidad de las tarifas antes de acceder al recinto.

En total, la OCU ha visitado en 27 ciudades de toda España un total de 231 aparcamientos abiertos al público de gestión municipal y privada. Para poder comparar el coste de la estancia en distintos aparcamientos, ha calculado cuánto cobrarían por dejar el coche durante 48 minutos, dos horas, cinco horas y el máximo diario (24 horas).

De los once aparcamientos visitados en Sevilla, la organización ha detectado "importantes diferencias" de precios entre ellos, que "incluso superan el 100% si se compara el parking más caro y el más barato, independientemente del tiempo de estancia".

Según las tarifas publicadas para tiempos de 48 minutos, 120 minutos y 300 minutos, el parking más económico es el del centro comercial Viapol Center de la calle Pirotecnia --con precios de 1,15; 2,88 y 7,20 euros, respectivamente--, seguido del situado en el Paseo Colón (1,45; 3,64 y 9,09 euros).

Por el contrario, el más caro para cualquiera de estos tiempos es el de la Plaza Nueva de la calle Albareda --con tarifas de 2,40; 6,00 y 15 euros-- y el de la Magdalena ubicado en la calle San Pablo, con precios de 2,21; 5,53 y 13,83 euros.

De media, estacionar el coche en un parking de Sevilla cuesta 1,81 euros para 48 minutos, 4,36 para 120 minutos y 10,74 para 300 minutos, según detalla la OCU.

A través de este estudio, la OCU también ha comprobado que, "en muchos casos, no se muestra al usuario la información de las tarifas de forma clara y por adelantado". De hecho, en seis de los once aparcamientos, en el momento de realizar este estudio, las tarifas no estaban visibles en su totalidad antes de contratar, "contrariamente a lo que exige la ley".

Por eso, la OCU ha dado parte al Ayuntamiento de Sevilla "para que inspeccione y sancione a los aparcamientos que no cumplen con esta normativa"; en concreto, los de Paseo Colón, Cano y Cueto, Imagen, Mercado del Arenal, Magdalena y Plaza Nueva.

SUBIDAS DE TARIFAS

Según ha podido comprobar la OCU comparando con anteriores estudios, los precios de los aparcamientos en España han aumentado "notablemente en la última década a pesar de la crisis"; de media, un 22% para periodos de 48 minutos, un 28% para los de 120 minutos y un 27% para los de 300 minutos. Alrededor del doble que el IPC para ese mismo periodo, que se ha situado en un 14,4%, según subraya la organización.

Sevilla es "una de las ciudades que ha sufrido las subidas de forma más acusada", además de en Barcelona, Alicante, Granada y Murcia, Palma y Vigo, con incrementos del 40% en las estancias medias y del 41% en las largas. Los incrementos fueron algo menores en estancias cortas (38%).

Según la OCU, ocho de los once aparcamientos visitados en Sevilla ofrecen plazas con una anchura "cómoda" para aparcar un coche con el tamaño estándar que actualmente tienen los vehículos del mercado. Sin embargo, en tres de ellos, el espacio era "insuficiente, con menos de 2,30 metros o bien con columnas que entorpecen al abrir la puerta".

Si se distingue entre públicos y privados, "todos los parkings públicos han obtenido buena nota en este aspecto, mientras que todos los que suspenden son privados, aunque también hubo algún privado que aprobó".

Según la OCU, esto es debido a que actualmente no existe ninguna legislación nacional sobre dimensiones mínimas, "sólo normas urbanísticas locales o requisitos para viviendas de protección oficial". Por eso, la organización pide una norma sobre aparcamientos más concreta que especifique un tamaño mínimo para las plazas. Al menos, para los parkings de nueva apertura, ya que actualmente sólo se menciona que deben ofrecer "un espacio suficiente".

Por su parte, las plazas para personas con discapacidad se encuentran "sólo en el 50% de los parkings visitados".

Por último, la OCU destaca las "desigualdades" en cuanto a puntos para recarga de coche eléctrico en los aparcamientos. Así, en Sevilla, "sólo dos de los once visitados cuentan con esta opción", que son el de Buenos Aires de República Argentina y el de la Magdalena.