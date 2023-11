La Olavide (Sevilla) reúne a 250 investigadores para debatir sobre el uso de tecnología genética para curar enfermedades

Workshop de EMBO 'CRISPR-Cas: From Biology to Therapeutic Applications' organizado por el CABD de la Pablo de Olavide.

Workshop de EMBO 'CRISPR-Cas: From Biology to Therapeutic Applications' organizado por el CABD de la Pablo de Olavide. - PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Moreno Mateos, investigador de la Universidad Pablo de Olavide en el Centro de Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), organiza el Workshop de EMBO 'CRISPR-Cas: From Biology to Therapeutic Applications', junto a Virgis Siksnys (Vilnius University), Paula Rio (CIEMAT/CIBERER/ IIS Fundación Jiménez Díaz), Anna Cereseto (University of Trento) y Gerald Schwank (University of Zürich), que comienza este martes en Sevilla, desde las 9,00 horas en el Nuevo Espacio Exploraterra.

EMBO es una asociación de investigadores que promociona la excelencia científica y el intercambio de experiencias en el ámbito de la Biología. Este encuentro, que reunirá hasta el próximo jueves a cerca de 250 investigadores, es posible gracias a EMBO y a patrocinadores como New England Biolabs, Synthego, Twist Biosicences, Sofinnova, EMBO Molecular Medicine, EMBO Press, Sociedad Española de Terapia Génica y Celular, la Universidad Pablo de Olavide, el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Sevilla City Office y el Espacio Exploraterra de la Fundación Nao Victoria.

La tecnología CRISPR-Cas9 puede ofrecer la capacidad de modificar o corregir directamente los cambios asociados a la enfermedad subyacente en el genoma, y tiene un gran potencial en medicina, alimentación, agricultura o medio ambiente.

Las sesiones cubren temas como la evolución de las defensas bacterianas más allá incluso de CRISPR-Cas; nuevas herramientas de edición genética CRISPR-Cas; reparación de ADN; desarrollo terapéutico y aplicaciones clínicas, así como el empleo de CRISPR como una herramienta en genómica funcional y biología fundamental, ha desgranado la UPO en una nota de prensa.

Dentro de la lista de expertos a nivel mundial sobre este tema destaca la presencia de Francis Mojica (Universidad de Alicante) que identificó por primera vez estas secuencias CRISPR; Lluis Montoliu (CNB-CSIC), que usa esta tecnología para el tratamiento de enfermedades raras; así como David Liu (Harvard/MIT/HHMI, EEUU), Jacob Corn (University of Zürich, Suiza), Erik Sontheimer (University of Massachusetts Medical School, EEUU), Caixa Gao (Academia China de Ciencias, China), Raffaella Di Micco (San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy, Italia) y Annarita Miccio (Institute Imagine, Francia), entre muchos otros.