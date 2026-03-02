La ONCE deja 200.000 euros en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con diez cupones premiados

Miguel Ángel Bautista, vendedor de la ONCE en Alcalá, tras repartir 200.000 euros en premios. - ONCE

ALCALÁ (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo, primer día de marzo, ha dejado un premio de 200.000 euros en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno que ha vendido Miguel Ángel Bautista.

Bautista, que cumple este mes su primer año como vendedor de la ONCE, ha llevado la suerte de forma ambulante por toda la localidad. "Tenía muchas ganas de dar algo gordo; me alegro mucho por la gente, la vedad es que sí", decía en esta mañana de lunes, tal como destaca la entidad en un comunicado.

El sorteo de este domingo, dedicado al Parlamento de Baleares en el Día de Baleares, ha dejado un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un premio de 240.000 euros, en Benahavís (Málaga).

Ha sido un "fin de semana de fortuna" de la ONCE en Andalucía ya que el cupón del 28F repartía 1,6 millones de euros entre las provincias de Huelva, Málaga y Sevilla, a los que se suman otros 440.000 euros entre las provincias de Málaga y Sevilla el domingo.

El 'Sueldazo del Fin de Semana' de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, así como premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.