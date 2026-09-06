La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en la Carretera de Carmona, en Sevilla

Imagen de José Javier Sala, vendedor de la ONCE. - ONCE

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE celebrado este sábado, 5 de septiembre, ha dejado un premio de 20.000 euros en Sevilla, donde el vendedor José Javier Salas ha repartido la suerte desde su quiosco situado en la Carretera de Carmona.

Según ha informado la entidad en una nota, Salas, vendedor de la ONCE desde hace tres años, se ha mostrado "muy contento" por haber dado el premio, algo que, según ha señalado, "es lo mejor que te puede pasar como vendedor".

El vendedor ha destacado que se trata de "un trabajo que da muchas alegrías, donde la gente se porta bien", y ha explicado que su deseo es "siempre ayudarlos a ellos de vuelta".

Tras conocer que había vendido el cupón premiado, Salas ha colocado orgulloso el cartel con el número ganador y ha esperado al afortunado para "compartir la alegría entre todos". "Es una buena noticia para el barrio, que hacen falta, y es un orgullo traerlas", ha concluido.

El sorteo del 5 de septiembre, dedicado a Caridad Zazo dentro de la serie 'Mujeres con ciencia', también ha dejado un cupón premiado con 20.000 euros en Torremolinos (Málaga). El resto de premios han correspondido a Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y serie, además de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón.

Asimismo, contempla cuatro premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos. Para el próximo martes, 8 de septiembre, el Eurojackpot, el megasorteo europeo que la ONCE comercializa en España junto a otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 31 millones de euros.

Los cupones de la ONCE forman parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que incorpora controles destinados a prevenir consumos descontrolados y prohíbe expresamente la venta a menores de edad y el consumo a crédito.

Los cupones de la ONCE se comercializan a través de sus más de 21.300 vendedores y vendedoras, además de estar disponibles en la web oficial de JuegosONCE y en establecimientos colaboradores autorizados.