La ONCE reparte más de dos millones de euros en los municipios sevillanos de Villanueva del Ariscal, Guillena y Arahal

El cuponero de la ONCE, Jesús Manuel Grueso, en el municipio sevillano de Guillena.

El cuponero de la ONCE, Jesús Manuel Grueso, en el municipio sevillano de Guillena. - ONCE

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido este pasado viernes más de dos millones de euros en la provincia de Sevilla, con 1,6 millones de euros en premios mayores en Villanueva del Ariscal, 400.000 euros en Guillena y otros 40.000 euros en Arahal.

Según ha detallado la organización en una nota, la mayor fortuna la ha dado Antonio Blanco en Villanueva del Ariscal donde vendió 40 cupones premiados con 40.000 euros, cada uno repartiendo así 1,6 millones de euros en la plaza del Ayuntamiento.

"No paran de llamarme, aquí la gente está aburrida porque nunca toca nada y yo les decía; ya tocará, ya tocará; y ha tocado en el Ayuntamiento, en los bares del centro, por todo el pueblo", ha explicado el cuponero, tras afirmar que su ilusión era dar un premio grande porque "Villanueva del Ariscal es un pueblo necesitado, con mucha gente mayor". "Siempre he sido muy positivo, por eso me alegro tanto, estoy muy feliz", ha expresado.

Por otro lado, en el municipio sevillano de Guillena, Jesús Manuel Grueso, vendedor desde 2022, vendió otros diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno, que suman 400.000 euros, en la localidad sevillana.

"Ha sido una sorpresa, es una alegría por la gente, vendrá muy bien esta lluvia de tantos miles de euros", ha afirmado José Manuel. Según ha informado la entidad, este vendedor también vendió otro cupón premiado con 40.000 euro en Arahal, así que este Cuponazo ha repartido en total 2.040.000 euros en la provincia de Sevilla.

Otro cupón agraciado con otros 40.000 euros se vendió en Málaga en un sorteo que ha repartido 11,1 millones de euros en premios mayores entre las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y Navarra.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Y, con el nuevo modelo de "por los lados puedes ser ganador", premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; seis euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de tres euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

Para el próximo martes, 1 de abril, la ONCE ha anunciado que el Eurojackpot ofrecerá un bote de 17 millones de euros. Y al día siguiente 19 de marzo, el Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE pone en juego un premio mayor de 17 millones de euros y repartirá 99 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras.