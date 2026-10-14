Operar el cáncer de pulmón sin separar las costillas: La técnica utilizada con el Papa que ya usa Vithas Sevilla

Los Dres González y Cózar durante una intervención en el Hospital Vithas Sevilla - VITHAS SEVILLA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas del equipo de cirugía torácica del Hospital Vithas Sevilla, la doctora Julia González y el doctor Fernando Cózar, han expuesto la utilidad de la técnica VATS, --siglas en inglés de Video-Assisted Thoracic Surgery--, o videotoracoscopia, que permite realizar intervenciones de cácer pulmonar sin necesidad de separar las costillas, una técnica "mucho menos agresiva, con resultados oncológicos equivalentes y una recuperación notablemente más rápida", que ha sido utilizada recientemente en la intervención al Papa Leóx XIV.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, siguiendo los datos aportados por el doctor Cózar, cuando el tumor puede resecarse completamente, las tasas de supervivencia a cinco años pueden alcanzar hasta el 80-90% en estadios precoces, frente a cifras claramente inferiores en pacientes que no pueden beneficiarse de un tratamiento quirúrgico, mientras que ha estimado que la cirugía "puede reducir el riesgo de muerte por cáncer de pulmón en más de un 50% en pacientes adecuadamente seleccionados".

Así, en los últimos años, la incorporación de nuevos tratamientos, especialmente la inmunoterapia y las terapias dirigidas, ha supuesto un cambio muy importante en el abordaje multidisciplinar del cáncer de pulmón, ya que la combinación de estos tratamientos con la cirugía está permitiendo aumentar las tasas de curación y mejorar la supervivencia global de los pacientes, dentro de las líneas de actuación del Instituto Oncológico Vithas.

Además, como ha subrayado la doctora González, "algunos pacientes que hace unos años eran considerados inoperables, hoy pueden recibir tratamiento sistémico previo, como inmunoterapia asociada o no a quimioterapia, consiguiendo una reducción significativa del tumor y permitiendo posteriormente una cirugía con intención curativa". "Esto ha ampliado las opciones terapéuticas y ha cambiado el pronóstico de muchos pacientes con enfermedad localmente avanzada", ha añadido.

En esta línea, desde Vithas Sevilla, se ha llevado a cabo un programa específico de prehabilitación quirúrgica, "algo todavía poco habitual en el ámbito hospitalario privado", el cual ha permitido optimizar al paciente antes de la cirugía mediante entrenamiento físico, mejora de la función respiratoria, soporte nutricional y preparación clínica integral.

MÍNIMAMENTE INVASIVO

La principal diferencia entre la cirugía VATS y las intervenciones tradicionales ha residido en que, mientras que la cirugía torácica tradicional "requiere abrir el tórax y separar las costillas para acceder al pulmón", el abordaje mínimamente invasivo permite "realizar una o dos pequeñas incisiones por las que se introducen una cámara de alta definición y el instrumental quirúrgico necesario". Una forma que evita la separación costal, principal responsable del dolor intenso y la larga recuperación que históricamente han acompañado a estas intervenciones.

Igualmente, la técnica VATS reduce el sangrado y las complicaciones respiratorias, lo que permite un alta hospitalaria más temprana y una reincorporación más rápida a la vida cotidiana.

Durante años, estos beneficios de la cirugía VATS se apoyaron sobre todo en la experiencia clínica y en la percepción de los pacientes. Ahora, un metaanálisis publicado en The Lancet en marzo de 2026 ha confirmado una reducción del 21% del riesgo de mortalidad frente a la cirugía abierta en pacientes con cáncer de pulmón en estadios iniciales, sin aumentar el riesgo de recaída.

Tanto la técnica VATS como el resto de las intervenciones torácicas "cobran todo su sentido cuando el tumor se detecta a tiempo", ha señalado el doctor Cózar. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), más del 70% de los casos de cáncer de pulmón se diagnostica en fases avanzadas, cuando las opciones curativas son mucho más limitadas.

Para cambiar esta tendencia, Separ lidera, junto a otras sociedades científicas, el Proyecto Cassandra, un programa piloto que estudia la viabilidad del cribado del cáncer de pulmón en España. Al hilo, la doctora González ha apuntado que "cuando se detecta en estadio I, la cirugía puede alcanzar tasas de curación de entre el 80 y el 90%. Hay que saber reconocer los primeros síntomas, sobre todo en pacientes fumadores o de riesgo".

Entre los principales síntomas que deben llevar a consultar a un especialista se encuentran "la tos persistente, sangre en el esputo, dolor torácico, falta de aire o pérdida de peso inexplicada". En palabras de Cózar, "son síntomas que no deben normalizarse. Ante su aparición, consultar con un especialista puede marcar la diferencia".