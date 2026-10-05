Operativo de Guardia Civil contra el consumo de estupefacientes en locales nocturnos de Marchena y Estepa (Sevilla)

Operativo policial contra el consumo de estupefacientes en locales nocturnos - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo un dispositivo de prevención de venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como de tenencia y consumo de estupefacientes en establecimientos de ocio nocturno en la comarca de Osuna, en concreto, en locales de Marchena y Estepa.

Los agentes han identificado a varias personas y levantado actas por infracciones a la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, principalmente relacionadas con la tenencia de estupefacientes en vía pública, informa en un comunicado.

Para la ejecución de estos dispositivos se contó con un despliegue multidisciplinar coordinado en el que intervinieron diversas unidades como la Usecic y Servicio Cinológico de la Comandancia de Sevilla, así como componentes del equipo territorial de Policía Judicial y del equipo ROCA de la Compañía de Osuna, junto a funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.

El despliegue conjunto entre ambos organismos ha permitido una actuación integral y eficaz en zonas de alta afluencia de público durante los fines de semana.

La normativa autonómica respecto a la protección de la infancia y juventud se recoge en la Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas que establece la prohibición absoluta de venta, suministro o permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años en cualquier establecimiento público.

El incumplimiento de esta prohibición por parte de los encargados de los establecimientos de ocio conlleva graves consecuencias administrativas pudiendo derivar elevadas sanciones económicas, así como la suspensión temporal o definitiva de la actividad del establecimiento.