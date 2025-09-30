Osuna (Sevilla) recurrirá la suspensión de dos Programas de Empleo y Formación: "Deja a 34 personas sin empleo y sueldo"

OSUNA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Osuna ha anunciado este martes que ha aprobado en pleno presentar un recurso ante la resolución de la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía de suspender dos de los Programas de Empleo y Formación del municipio pues, según ha detallado, deja a 34 personas sin empleo y sueldo.

Según ha expresado la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, en una nota, el Consistorio ha planteado a la Junta "numerosas alternativas y siempre se han ido inventando excusas", dado que, según ha asegurado, "existen vías legales que se pueden recorrer y en otros casos ya se han practicado" por lo que ha pedido el mismo tratamiento para la localidad.

Asimismo, ha enmarcado que llegarán "hasta las últimas consecuencias" dado que ha enfatizado que con la eliminación de los programas se "desprecian" los derechos del alumnado. "Hasta que no se resuelva este recurso o transcurra el plazo de un mes, los contratos de estas 34 personas según entiende este equipo de gobierno deben seguir vigentes, por lo que si finalmente nos dieran la razón, podrían continuar con su formación", ha apostillado Andújar.

Por su parte, la delegada municipal de Formación y Recursos para la Empleabilidad, Asunción Bellido, ha declarado que la resolución de la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía es "incoherente y descaradamente abusiva" con Osuna.

En este sentido, ha aclarado que, además de la solicitud de anulación, el Ayuntamiento pedirá que se inicien los procedimientos para las indemnizaciones "por daños y perjuicios al alumnado, equipo directivo y Ayuntamiento".

Por último, Bellido ha enmarcado que "fue la propia Delegación Territorial de Empleo la que validó a los 29 alumnos y alumnas y luego los calificó como 'no válidos'", a la par que ha apostillado que "desde el Área de Desarrollo Local hemos gestionado con solvencia todos los programas y proyectos de empleo. Hemos hecho inversiones, obras, equipado dependencias y homologado aulas y gracias a ese trabajo conseguimos para este año 15 Programas de Empleo y Formación, con una dotación de 6,5 millones de euros provenientes de Fondos Europeos, para formar a más de 300 personas".