El PA de Alcalá urge a reunir la comisión del centro y avanzar en sus asuntos "pendientes"

Publicado 11/09/2018 18:06:38 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Andalucista del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pedirá en el próximo pleno ordinario la convocatoria "urgente" de la comisión de trabajo del centro, recordando que tal extremo fue aprobado ya en julio pero el Gobierno local socialista sigue pendiente de convocar tal órgano participativo.

Ante esto, "y sin dejar que pasen los meses sin noticias de la comisión", los andalucistas exponen en un comunicado que han decidido "retomar el asunto para ponernos manos a la obra en una comisión de trabajo fundamental para frenar el deterioro del centro de Alcalá".

Recuerda la moción andalucista a debatir en el próximo pleno, que entre los asuntos que esta comisión de trabajo tiene pendientes están, entre otros, la recuperación de los edificios municipales abandonados como el Cuartel del Derribo, Villa Esperanza y la Casa Ibarra, así como la redacción del Plan Director de Santiago.

Señala a su vez Aquino que "el Pleno aprobó también dar voz a los vecinos del centro", por lo que quiere que el gobierno dé cabida en la comisión a entidades vecinales del entorno como la Plataforma de vecinos del Centro.

Con esto, desde el Grupo Municipal Andalucista se apuesta por "ejecutar algunas de las propuestas aprobadas en el pleno durante este mandato y que requieren, sobre todo, de voluntad política para escuchar, planificar y programar las decisiones que Alcalá necesita que tomemos".

Por último, Aquino ha recordado que "hace año y medio que, en el Foro Oromana, todos los grupos políticos expusimos nuestro análisis y nuestras propuestas para el centro de Alcalá, por lo que no cabe excusa posible para no ponernos a trabajar con un calendario solvente, que nos permita actuar a corto y medio plazo sobre el Centro de Alcalá". "Los Andalucistas de Alcalá tenemos claras muchas iniciativas -ha asegurado- y estamos dispuestos a aportar y trabajar, pero si el gobierno no se pone manos a la obra, el Centro de Alcalá seguirá a la deriva", ha aseverado.