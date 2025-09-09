La Pablo de Olavide de Sevilla y Ayesa impulsan el primer Máster internacional en diseño de estadios de alto rendimiento

La vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones, Laura López de la Cruz; y el director de Ingeniería y Arquitectura de Ayesa, Fidel San Emeterio, firman el convenio de colaboración. - UPO

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide y la multinacional Ayesa firman un convenio de colaboración para la impartición del primer Máster de Formación Permanente en 'High- Performance Stadium Architecture Design UPO-AYESA (HiPSAD)', un título propio de la UPO que comenzará el próximo mes de noviembre y que busca posicionarse como un referente a nivel europeo para arquitectos e ingenieros que deseen especializarse en el diseño de estadios de alto rendimiento.

El acto de firma de este acuerdo se ha celebrado en la mañana de este martes en el Rectorado y han firmado, por parte de la Universidad, la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones, Laura López de la Cruz; y por parte de Ayesa, el director de Ingeniería y Arquitectura, Fidel San Emeterio, informa la UPO en una nota de prensa.

Además, han estado presentes el director ejecutivo del título propio, Carlos Lucena, y la responsable de Calidad, Macarena Tejada. Durante el acto la vicerrectora Laura López de la Cruz ha destacado la importancia que empresas como Ayesa "vayan de la mano en el desarrollo de formaciones tan específicas vinculadas con el tejido productivo".

Por su parte, Fidel San Emeterio ha señalado que "el pilar básico de Ayesa es el conocimiento, y para nosotros estar en la Universidad Pablo de Olavide y poder participar en este máster nos permite contribuir a que el estudiantado adquiera las habilidades, competencias y conocimientos que ahora mismo se demandan en el ámbito profesional".

Este nuevo programa formativo responde a la creciente demanda internacional de especialistas capaces de afrontar los desafíos técnicos, funcionales y medioambientales que implica el desarrollo de infraestructuras deportivas de gran escala, que requieren excelencia en el proyecto y una gran capacidad para integrar aspectos relacionados con la seguridad de la estructura, la eficiencia energética, la movilidad urbana, el confort de usuarios y la rentabilidad a largo plazo.

Este máster, con una carga lectiva de 60 ECTS, está dividido en seis módulos formativos que se desarrollarán en formato híbrido a partir del próximo mes de noviembre. El curso, con una metodología presencial y activa, constará de dos sesiones presenciales a la semana que combinarán clases teóricas con talleres prácticos, sesiones críticas, visitas técnicas y trabajo en equipo multidisciplinar.

Además, estas clases permitirán una relación directa y continua entre el profesorado y alumnado, y se complementarán con una sesión online cada semana. Su enfoque práctico incluye el uso de software profesional, casos reales y la aplicación de metodologías de diseño paramétrico y digital en proyectos de gran envergadura e impacto ofreciendo la formación en un perfil técnico de alta cualificación.