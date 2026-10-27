La Pablo de Olavide de Sevilla reúne a especialistas para debatir los retos fiscales de la economía digital

Imagen de recurso sobre la IA, uno de los temas que se abordarán en el congreso sobre retos fiscales y economía digital en la UPO - Europa Press

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla acogerá los días 29 y 30 de octubre, en la sala de grados del edificio 7, el Congreso Internacional 'Tributación de las plataformas digitales: despliegue regulatorio, impacto real y perspectivas de futuro', organizado por el Área de Derecho Financiero y Tributario en colaboración con la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

El encuentro, dirigido por los profesores de la Universidad Pablo de Olavide José Manuel Macarro Osuna y José Miguel Martín Rodríguez, tiene como objetivo analizar los principales retos de la fiscalidad nacional e internacional, en un contexto marcado por la transformación digital de la economía y la evolución de los marcos regulatorios, informa la institución académica en una nota de prensa.

El congreso será inaugurado el jueves, a las 9,15 horas por el decano de la Facultad de Derecho, César Hornero Méndez; el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UPO Jesús Ramos Prieto, y por el abogado González Gómez Acero del Bufete Gómez-Martínez.

Durante las dos jornadas del congreso se celebrarán cinco mesas redondas que abordarán temas como la 'Consolidación y desafíos del nuevo orden fiscal global'; las 'Alternativas a las propuestas de reconfiguración de la fiscalidad internacional'; 'Las plataformas digitales como elemento clave en el futuro del IVA'; las 'Externalidades y retos fiscales ante la Economía Digital consolidada' y 'El impacto de la IA en la fiscalidad'.

A lo largo de las sesiones participarán especialistas procedentes de distintas universidades españolas y europeas, así como representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y profesionales del asesoramiento fiscal.

La asistencia al congreso es presencial y gratuita, previa inscripción a través del formulario habilitado. Este encuentro se desarrolla en el marco del proyecto de investigación 'Retos en la Tributación de las Plataformas Digitales', financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Cuenta, además, con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide y el grupo de investigación PAIDI SEJ-369 'Estudios sobre derechos y garantías de los ciudadanos'.

El Comité Científico está integrado por Javier Lasarte Álvarez, catedrático Emérito Universidad Pablo de Olavide (presidente), Jesús Ramos Prieto, catedrático de la UPO y miembro de Aedaf; Marco Greggi, catedrático de la Università di Ferrara; y Mónica Arribas León, profesora titular de la Universidad Pablo de Olavide.