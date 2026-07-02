Un paciente se autolesiona tras irrumpir con violencia en una consulta en Sevilla para pedir medicación que no precisaba

Archivo - Imagen de una campaña de 'tolerancia cero' a las agresiones a sanitarios - JUNTA - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha lamentado un nuevo altercado en un centro sanitario; en esta ocasión, el episodio ha ocurrido este jueves, 2 de julio, en el ambulatorio Cerro del Águila, cuando alrededor de las 8,00 horas irrumpió un paciente procedente del barrio de La Plata con una "conducta agresiva, levantando la voz y demandando medicación urgente".

Según relatan los testigos, dicho paciente suele acudir a centros de salud donde no existe personal de seguridad para reclamar la prescripción de psicofármacos que, según consta en su historia clínica, no precisa, informa el sindicato médico en un comunicado.

El paciente, que llevaba una botella en la mano, acabó autolesionándose en las muñecas, mientras el centro sanitario estaba lleno de usuarios de edad avanzada y de niños, ya que llegó hasta la zona infantil.

Tras dar el aviso pertinente, llegaron al lugar varios coches de Policía Nacional y una ambulancia del 061, que trasladó al paciente al hospital debido a las heridas autoinflingidas. En este episodio, confirmado por fuentes de la Consejería de Salud, no se han registrado daños personales, pero sí materiales, con cuadros de ansiedad en algunos usuarios.

Los profesionales médicos del citado centro de salud vienen reclamando desde hace tiempo seguridad propia, "cuestión secundada por los propios usuarios y vecinos de la barriada", añade el SMS.

Al respecto, los centros sanitarios del entorno cercano --La Plata, Amate y Polígono Sur-- disponen de personal de seguridad contratado por el Distrito Sevilla de Atención Primaria. En este sentido, por parte del Distrito "existe el compromiso de establecer un vigilante de seguridad para el próximo mes de agosto, pero el historial de altercados en dicho centro es amplio y es necesario que ese servicio sea permanente".