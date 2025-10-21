Pacientes, familiares y profesionales destacan en Sevilla la importancia del trabajo en equipo tras una hemorragia

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pacientes, familiares y profesionales sanitarios han participado este lunes, 20 de octubre, en los Reales Alcázares en el I Congreso sobre Hemorragia Subaracnoidea (HSA), una cita centrada en el abordaje integral de esta patología neurológica, caracterizada por su alta mortalidad y las secuelas que deja en muchos de los supervivientes.

El delegado de Sanidad de la Junta de Andalucía en Sevilla, Manuel Molina, inauguró el encuentro destacando "la importancia de aunar el rigor científico con la fuerza de los testimonios", y valoró "la combinación enriquecedora de las mesas técnicas con las intervenciones de pacientes, que permiten conocer no solo la parte asistencial, sino también cómo se vive la enfermedad desde dentro".

Bajo el lema 'Más allá de la hemorragia: Desafíos y oportunidades tras la HSA', el congreso abordó la fase aguda y el tratamiento inicial, la recuperación hospitalaria y la reincorporación a la vida cotidiana y laboral. Molina felicitó a la Asociación DCero y al Hospital Universitario Virgen del Rocío, impulsores de la iniciativa, "por su labor de referencia en Andalucía en el tratamiento de esta enfermedad".

El programa científico incluyó tres mesas temáticas. En la dedicada al diagnóstico y tratamiento en fase aguda participaron especialistas como Fuat Arikan, jefe de Neurocirugía del Hospital Vall d'Hebron; Manuel Moreu, neurorradiólogo del Hospital Clínico San Carlos; y Joan Montaner, jefe de Neurología del Hospital Virgen Macarena.

La segunda mesa, 'La vida después de la HSA', reunió a expertos en neurología, fisioterapia, neuropsicología, trabajo social, nutrición y derecho laboral. La tercera se centró en los testimonios de pacientes y familiares, que ofrecieron la visión más personal de la recuperación.

El presidente de la Asociación DCero, Henri Chapond, subrayó el espíritu del encuentro: 'Aunque la vida nos ha hecho empezar de cero, juntos somos más fuertes'. Entre los testimonios destacó el de Emilio Olmos, quien relató cómo sufrió la hemorragia mientras conducía y agradeció el apoyo recibido durante su recuperación.

El congreso contó con el futbolista Sergio Rico como padrino, que intervino mediante un vídeo grabado en el que expresó su agradecimiento a los profesionales del Hospital Virgen del Rocío, donde fue tratado de una hemorragia subaracnoidea: "Gracias a ellos hoy puedo seguir con mi vida normal", señaló.

La conferencia inaugural corrió a cargo del doctor Fernando Delgado, responsable de Neurorradiología Intervencionista del Hospital Reina Sofía de Córdoba, con la ponencia 'HSA: Desde la urgencia hasta la recuperación', que abordó el diagnóstico, tratamiento y expectativas de recuperación.

Durante la jornada, profesionales como Fernando Machuca, coordinador de Neuropsicología del Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral CRECER, recordaron la importancia de reconocer las llamadas "secuelas invisibles", como problemas cognitivos o de memoria. "Desde fuera parecen los mismos, pero su cabeza no responde igual", explicó, insistiendo en la necesidad de apoyo psicológico y familiar.

Los ponentes coincidieron en la necesidad de humanizar la atención sanitaria y reforzar los recursos en neuropsicología y trabajo social, tanto en el ámbito público como en el privado. También celebraron la entrada en vigor de la Ley 2/2025, que permite readaptar los puestos de trabajo de personas con daño cerebral adquirido.

El encuentro concluyó con un mensaje de superación y esperanza, en el que pacientes y familiares destacaron el valor del apoyo mutuo y el aprendizaje tras la enfermedad.

El I Congreso sobre Hemorragia Subaracnoidea ha contado con el respaldo de la Fundación Cajasol, el Real Alcázar y las empresas Medtronic, Philips, Siemens Healthineers y Stryker, que colaboran en el ámbito de la innovación médica y la tecnología sanitaria.