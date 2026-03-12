Padre de Marta del Castillo señala que "pidió la intervención de la UCO" en su caso y que fue rechazado por la Policía

Archivo - El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, en una imagen de arhivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El padre de Marta del Castillo, Antonio Castillo, ha mostrado en sus redes sociales este jueves sus felicitaciones a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por el hallazgo del cuerpo de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz).

"Cuando yo le pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía me respondió, que había visto muchas películas. A los resultados me remito", ha afirmado en su perfil en la red social X.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado este jueves que los restos óseos, por el momento sin identificar, hallados por la Guardia Civil en Hornachos (Badajoz), son "compatibles" con la desaparición de Francisca Cadenas, sucedida en mayo de 2017 en dicho municipio.

"Un caso complicado, muy complejo, de nueve años o casi nueve años", ha dicho Quintana, quien ha indicado "que, aunque está en secreto de sumario, solamente podremos decir que han aparecido restos óseos compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas".

Un caso de una importante repercusión mediática como el de Marta del Castillo, asesinada el 24 de enero de 2009 en Sevilla, cuyo cuerpo aún sigue desaparecido.