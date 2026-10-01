Los Palacios (Sevilla) arropa a Fabián Ruiz y reivindica su candidatura al Balón de Oro: "Lleva a su pueblo por bandera"

Los Palacios arropa a Fabián Ruiz y reivindica su candidatura al Balón de Oro en un acto celebrado en el Teatro Pedro Pérez Fernández - AYTO.DE LOS PALACIOS

LOS PALACIOS (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández de Los Palacios (Sevilla) ha acogido este jueves la grabación de un vídeopodcast especial dedicado a Fabián Ruiz y a su candidatura al Balón de Oro, ante un patio de butacas "repleto de niños y jóvenes" de los centros educativos del municipio.

Bajo el título 'Los Palacios y Villafranca con Fabián', periodistas deportivos y referentes del fútbol han repasado la trayectoria, los títulos y los valores del futbolista palaciego, en un acto organizado por el Ayuntamiento para trasladarle públicamente el respaldo de su pueblo, informa el Gobierno local en una nota de prensa.

El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha destacado el orgullo que supone contar con un deportista de la trayectoria de Fabián y ha subrayado no solo sus éxitos deportivos, sino también los valores que representa para las nuevas generaciones.

Valle ha señalado que Fabián "merece" este reconocimiento por los títulos conquistados, su calidad y, especialmente, por su capacidad de superación y esfuerzo desde sus comienzos. "Podrá haber buenas personas como él, mejores no", ha afirmado el alcalde, quien también ha resaltado el vínculo que mantiene con su localidad natal pese a su trayectoria internacional. "Siempre lleva a Los Palacios por bandera", ha añadido.

Entre los protagonistas del encuentro ha destacado la presencia de Jesús Navas, otro de los grandes referentes del fútbol español nacido en Los Palacios y Villafranca. El exfutbolista ha querido acompañar este reconocimiento y ha puesto en valor "la humildad, el trabajo, el sacrificio y la capacidad de superación" que caracterizan, a su juicio, a Fabián.

Durante el podcast, diferentes periodistas deportivos han analizado también sus méritos y su trayectoria. Paco Cepeda, de Muchodeporte, ha destacado los títulos alcanzados durante su carrera, su influencia en los equipos en los que ha militado y su prolongada trayectoria con la Selección Española, además de su carácter discreto y su vinculación con Los Palacios.

Por su parte, Miguel Ángel Chazarri, presentador del acto, ha definido la carrera de Fabián como una sucesión de crecimiento y confirmación, subrayando su progresión en los distintos clubes por los que ha pasado y su condición de referente para su localidad.

También han participado el director de la Escuela Municipal de Fútbol La Unión, Antonio Salmerón; Jesús Márquez, de Canal Sur Radio y José Manuel Oliva, de Cope, junto a otras voces vinculadas al periodismo y al fútbol. Márquez ha incidido especialmente en la humildad y sencillez del futbolista y en su identificación con Los Palacios y Villafranca.