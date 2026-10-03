Los Palacios (Sevilla), la CHG y la Subdelegación del Gobierno supervisan las obras de limpieza del arroyo del Conejo

Los Palacios, la CHG y la Subdelegación del Gobierno supervisan las obras de limpieza del arroyo del Conejo. - AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle, ha valorado positivamente los trabajos de limpieza y adecuación de alrededor de dos kilómetros del cauce del arroyo del Conejo, una actuación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que cuenta con una inversión de 200.000 euros dentro de las actuaciones de emergencia impulsadas tras los episodios de lluvias registrados el pasado invierno.

Valle ha visitado la zona junto a la presidenta de la CHG, Gloria Martín, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, para comprobar el desarrollo de unos trabajos que se extienden desde el puente hasta el cruce con la carretera de Los Palacios a Utrera, tal como ha informado el Consistorio palaciego en una nota.

El alcalde ha agradecido la respuesta de la Confederación a una petición trasladada por el Ayuntamiento ante la preocupación de vecinos y agricultores por el estado del cauce. "Agradezco a la Confederación Hidrográfica la sensibilidad que mostró ante la petición que le realizamos, porque era una preocupación de muchos vecinos y también del Ayuntamiento", ha señalado.

Valle ha explicado que el paso de los años había provocado la acumulación de cañas, sedimentos y otros materiales, reduciendo la capacidad de evacuación del cauce, una situación que se hizo especialmente evidente durante el último episodio de lluvias intensas. "El año pasado, con el episodio de lluvias tan intensas y tan continuas que sufrimos, hubo problemas en algunos puntos y se los solicitamos a la Confederación. Ahora estamos viendo un nivel óptimo de ejecución de estos trabajos", ha indicado.

En este sentido, ha destacado el carácter preventivo de la actuación ante la llegada de nuevos episodios de precipitaciones. "Estamos convencidos de que, cuando lleguen las aguas, esperemos que lleguen con una intensidad normal, vamos a afrontar ese episodio con muchas más garantías", ha afirmado. El alcalde también ha puesto en valor la dimensión de una actuación que, según han trasladado vecinos de la zona, no se acometía con esta envergadura desde hace muchos años.

Durante la visita, Valle ha reclamado, además, una "mayor implicación" de la Junta de Andalucía en el mantenimiento de las veredas de titularidad autonómica por su importancia para el sector agrícola. "La cooperación entre las Administraciones es fundamental. El Ayuntamiento invierte en la mejora de los caminos rurales y destinamos también subvenciones de la Diputación, pero la Junta de Andalucía sigue invirtiendo cero euros pese a tener kilómetros y kilómetros de veredas en nuestro término, por las que a diario pasan cientos de agricultores", ha manifestado.

El alcalde ha subrayado que estas vías son esenciales para el acceso de los agricultores a sus explotaciones y para el traslado de las producciones agrícolas a los mercados, y ha reclamado que cada Administración asuma las competencias que le corresponden. Por su parte, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín, ha explicado que los trabajos se enmarcan en las obras de emergencia destinadas tanto a reparar los daños ocasionados por los temporales como a prevenir nuevas afecciones.

La actuación contempla la retirada de sedimentos, cañas, vegetación invasora, piedras y otros materiales arrastrados, con el objetivo de recuperar las condiciones del cauce y minimizar los riesgos ante futuros episodios de lluvias intensas. Martín ha señalado que la Confederación está desarrollando actuaciones de este tipo en distintos puntos de la cuenca para mejorar la capacidad de respuesta ante nuevos temporales.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado igualmente el carácter preventivo de estas intervenciones y ha subrayado que las actuaciones permiten no solo recuperar los cauces afectados, sino también mejorar la seguridad de agricultores y usuarios de los caminos y reducir los posibles daños ante nuevas avenidas de agua.