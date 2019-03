IU lamenta el repunte del paro y llama a huir de los mensajes de "recuperación"

Publicado 04/03/2019 14:37:38 CET

Pide que la ciudadanía participe en la "huelga feminista" del 8 de marzo

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Después de que la provincia de Sevilla haya cerrado el mes de febrero con 733 personas más inscritas en las listas del paro respecto a enero, sumando un total de 196.107 parados registrados, IU ha llamado este lunes a huir de los mensajes de "recuperación" y avisa de que "la precariedad se ha instalado" en la sociedad.

Según las estadísticas oficiales, la provincia de Sevilla cerró febrero de este año con 733 demandantes más de empleo que en el mes de enero, contabilizando un total de 196.107 personas en dicha situación. La afiliación media a la Seguridad Social, no obstante, creció en 865 personas, sumando la provincia ya un total de 729.037 cotizantes, toda vez que durante el mes pasado fueron celebrados en la provincia 79.088 contratos de trabajo frente a los 75.462 de febrero de 2018.

No obstante, si bien los 733 nuevos parados registrados en febrero en la provincia suponen una leve reducción respecto a los 789 nuevos desempleados que cosechaba Sevilla en febrero del año pasado, en dicho mes de 2018 la afiliación media a la Seguridad Social creció en 2.917 personas, muy por encima del repunte de 865 personas de este año. Del mismo modo, cabe precisar que 74.279 de los 79.088 contratos de trabajo celebrados en febrero en la provincia fueron de carácter temporal, según los datos recogidos por Europa Press.

Frente a tales datos, el coordinador provincial de IU, Manuel Lay, ha avisado de que se trata de cifras "pésimas", considerando que febrero suele ser "un buen mes para el empleo". "No podemos hablar de recuperación, venimos denunciando mes a mes que la precariedad se ha instalado en nuestro país y por ende en Sevilla, mientras los pocos empleos que se crean son estacionales, sin derechos, inestables y el paro sigue subiendo".

Una situación que a su juicio, no será resuelta "mientras no se articulen medidas urgentes de creación de trabajo de calidad y no se deroguen las dos reformas laborales".

Lay ha aprovechado así mismo para realizar un llamamiento a la huelga feminista del próximo 8 de marzo, en unos momentos en los que "las políticas de derechas y ultraderecha están acosando los derechos de las mujeres, la economía continúa maltratando a la mujer e incrementando la precariedad laboral femenina".

Y es que según avisa, "continúa la brecha salarial y la precariedad en la calidad del empleo de las mujeres". Según el último informe de situación de la mujer en el mundo laboral en Andalucía realizado por CCOO, "la situación de la mujer ha cambiado muy poco en este último año y persisten las discriminaciones en el mundo del trabajo", con una brecha salarial del 23,5 por ciento en la provincia.