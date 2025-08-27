El Parque de María Luisa acoge el ciclo 'Sevilla ríe...Bajo las Estrellas' con tres funciones de teatro costumbrista

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Cultura, ha presentado el ciclo 'Sevilla ríe... Bajo las Estrellas', que ofrecerá tres funciones de teatro costumbrista los días 5, 6 y 7 de septiembre, a las 21,30 horas, en la fachada del Museo de Artes y Costumbres Populares, en el Parque de María Luisa. La entrada será libre hasta completar aforo.

En este sentido, la delegada de Cultura, Angie Moreno, ha destacado en una nota que "este ciclo ofrece una oportunidad para disfrutar del teatro popular andaluz en un escenario privilegiado, donde la historia y la naturaleza del Parque de María Luisa se convierten en parte de la representación". Asimismo, Moreno ha subrayado que "la programación cultural de septiembre busca mantener viva la tradición teatral de la ciudad, acercando las artes escénicas a todos los públicos y poniendo en valor los espacios patrimoniales de nuestra ciudad".

Con un "marcado" estilo de teatro costumbrista andaluz, la propuesta de la compañía Giraldillo de Comedias ofrece un recorrido por el género cómico popular a través de una cuidada selección de sainetes, bajo la dirección de Rocío Rodríguez Pérez. El escenario, la escalinata del Museo, junto con la ambientación en la primera mitad del siglo XX, convierte cada función en una "experiencia cultural inmersiva" al aire libre.

Las tres funciones programadas tendrán una estructura desarrollada en dos partes. Una primera titulada 'Las cosas de Gómez, un juguete cómico' de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, protagonizado por un personaje fanfarrón y simpático que se ve envuelto en enredos y situaciones disparatadas. Y una segunda compuesta por 'Sangre gorda y Noviazgo, boda y divorcio', dos de los sainetes más célebres de los Hermanos Álvarez Quintero, que con humor abordan el amor, las relaciones y la vida cotidiana en Andalucía.