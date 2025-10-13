Parques y Jardines inicia la segunda fase de la mejora de la red de riego en Sevilla Este

El Ayuntamiento inicia la segunda fase de la mejora de la red de riego en Sevilla Este - AYTO.DE SEVILLA

El programa cuenta con una inversión de más de 323.000 euros que mejorará el mantenimiento y creará nuevas zonas verdes

SEVILLA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha puesto en marcha las obras de la segunda fase de ampliación y mejora de la red de riego en Sevilla Este, dentro del distrito Este-Alcosa-Torreblanca. La actuación cuenta con un presupuesto de 323.326 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto contempla la sustitución de las antiguas conducciones de PVC, ya obsoletas y dañadas, por 2.700 metros de nuevas tuberías de polietileno y PVC de mayor capacidad, que conectarán los tres pozos principales de la zona y permitirán cerrar un anillo perimetral de abastecimiento, detalla en una nota de prensa.

Esta infraestructura reforzará el suministro de agua para el riego de medianas, glorietas, bulevares y praderas ajardinadas de Sevilla Este. La intervención se desarrollará en Avenida Emilio Lemos, Alcalde Luis Uruñuela, Avenida del Deporte y las praderas de Primo Nebiolo/Carlinga, con conexiones hacia la Avenida de las Ciencias y otros viales principales.

Con esta actuación se mejorará la eficiencia en el uso del agua, se reducirá el número de averías y pérdidas en la red. Además, garantizará un riego óptimo para mantener y crear nuevas zonas verdes en el distrito como el ajardinamiento y dotación de arbolado en la zona verde comprendida entre las calles Carlinga y Nebiolo; el ajardinamiento de la mediana y parterres laterales de la Avenida Emilio Lemos en el tramo Birmania-Indonesia; y la posibilidad futura de dotar de riego a los parques de los Sectores 9 y 11, ubicados en las calles Fernanda Calado Rosales y Flor de Papel.

La delegada de Limpieza y Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que "esta obra responde al compromiso del Gobierno municipal de modernizar las infraestructuras de riego y optimizar el uso de los recursos hídricos, fundamentales en una ciudad como Sevilla, donde las zonas verdes son clave para mejorar la calidad de vida".

Asimismo, Rincón ha señalado que "con esta segunda fase avanzamos en la creación de un gran anillo de riego en Sevilla Este que permitirá un mejor mantenimiento de bulevares, praderas y glorietas, dando respuesta a una demanda vecinal histórica y garantizando que los espacios verdes del distrito estén en las mejores condiciones".

Esta actuación da continuidad a la primera fase de mejora de la red de riego en Sevilla Este, ejecutada en el verano de 2024, que supuso la instalación de 3.000 metros lineales de nueva tubería de polietileno de alta densidad en la Avenida del Deporte, Avenida de las Ciencias y Alcalde Luis Uruñuela, con una inversión superior a los 200.000 euros, y que permitió comenzar a conformar el anillo de riego que ahora se completa con esta segunda fase.