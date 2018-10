Participa critica la "falta de personal y fallo de concepto" en el Centro Cívico de Los Carteros de Sevilla

Publicado 12/03/2018 15:25:36 CET

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento de la capital Julián Moreno ha visitado el Centro Cívico de Los Carteros con representantes de CSIF y la plantilla del centro, quienes les han trasladado "la falta de personal que existe y que les impide atender las necesidades de este centro y prestar al barrio el servicio para el que debe servir este espacio".

Moreno ha alertado de que el centro ubicado en Pino Montano presenta una "falta de personal" en relación al amplio espacio, el cual "no puede cubrirse tan solo con dos personas, en ocasiones dos, como ocurre ahora", según ha informado el partido en un comunicado.

Asimismo, el edil ha criticado el "fallo de concepto" bajo el que se idean centros cívicos como este", porque "se hace el mismo edificio y bajo la misma concepción en Los Remedios o en Nervión, que en Pino Montano o Polígono Sur, y es evidente que cada barrio tiene sus propias necesidades y hace un uso distinto de los espacios", ha relatado Moreno. Por ello, ha explicado, "este centro cívico hoy está muerto, no tiene vida porque la gente del barrio no lo ha interiorizado como un espacio propio porque no se ha hecho pensando en sus necesidades".

Además, Moreno ha alertado de que esta es "la raíz que explica la falta de seguridad" que se ha suplido de forma puntual con seguridad privada en los días en los que solo había una persona encargada de cubrir el centro", calificada por el concejal como "insuficiente", ya que "el problema realmente es más profundo y se solucionaría si el barrio hace suyo el espacio, lo ocupa y lo llena de actividades".

En relación a la seguridad privada que actualmente presta servicio en el Centro Cívico de Los Carteros, Moreno ha recalcado que "no está presente en el momento de apertura y cierre del edificio, que son momentos críticos en los que nos sentimos más vulnerables", según le han expresado el personal del centro.

Con respecto a la falta de personal y que "revierte en problemas de seguridad que no garantizan el desarrollo de su trabajo en condiciones de normalidad", Participa ha anunciado que llevará al Pleno del mes de marzo una moción ordinaria para dotar de un protocolo a las dependencias municipales y plantilla municipal que asegure el desarrollo de su trabajo "sin merma y con plenas garantías", ha concluido Moreno.