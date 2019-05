Participa Sevilla alerta de que "más del 90% de demandantes de vivienda pública" no pueden optar al nuevo programa

Publicado 02/05/2019 14:29:47 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Participa Sevilla ha alertado de que "más del 90 por ciento de demandantes de vivienda pública" no pueden optar a las viviendas del nuevo programa de alquiler asequible.

"Siempre hay que fijarse en la letra pequeña después de un anuncio a bombo y platillo del Gobierno de Juan Espadas en materia de vivienda", ha señalado la portavoz adjunta de Participa, Cristina Honorato, después de "estudiar en profundidad el recién presentado Programa de Alquiler Asequible del Gobierno socialista".

Según advierte en un comunicado Participa Sevilla, "cuando el Gobierno municipal dice que el precio del alquiler nunca superará el 25 por ciento de los ingresos de la unidad familiar no quiere decir que el alquiler se adecuará a la renta de las personas inquilinas, sino que no podrán acceder a estas vivienda aquellas unidades familiares que no demuestren ingresos cuatro veces superiores a la renta establecida". "De esta forma se excluye a más del 90 por ciento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y a la mayoría de las personas jóvenes", ha argumentado Participa Sevilla.

"Los datos hablan por sí mismos", ha asegurado Honorato, a la vez que ha señalado que "para una vivienda de 60 metros cuadrados útiles, se tendrá que abonar una renta entre 392 y 549 euros, lo que exigirá demostrar unos ingresos mínimos de entre 1.569 y 2.196 euros al mes".

Esto supone establecer como requisito un límite inferior de ingresos de entre 2,5 y 3,5 veces el Iprem, según Participa, "condición que sólo cumplen el siete por ciento y el 1,6 por ciento respectivamente, de las más de 34.000 personas demandantes de vivienda inscritas en el Registro Municipal". "Es decir, se excluye a más del 93 por ciento y del 98 por ciento, respectivamente, de los demandantes de poder acceder a estas viviendas protegidas", ha apuntado.

Por otro lado, para viviendas de 75 metros cuadrados útiles, "supondrá una renta de entre 490 y 686 euros, con lo que para poder alquilarla se tienen que demostrar ingresos mensuales superiores a 1.960 y 2.746 euros respectivamente". Incluso para la vivienda más pequeña --50 metros cuadrados útiles--, "se requerirán unos ingresos mínimos que deberán superar los 1.308 y 1.831 euros".

UN PROGRAMA "EXCLUYENTE"

Participa ha criticado que el Programa de Alquiler Asequible del gobierno de Espadas "pone de manifiesto nuevamente a quién van dirigida las políticas de vivienda de este gobierno, pero sobre todo, indica claramente a quien no se dirigen, a quienes excluye de satisfacer el derecho a vivienda digna y adecuada que marca la Constitución",

Cristina Honorato ha lamentado que en programa Espadas "se haya olvidado de quienes reciban ayudas al alquiler, pero a pesar de sus rentas inferiores no podrían optar al programa de 'Alquiler Asequible'".

"Este nuevo programa pretende incentivar la promoción privada de vivienda en alquiler en suelos calificados para vivienda protegida, asegurando a los promotores que sólo tendrán que aceptar a a quienes tienen ingresos elevados", ha manifestado Participa, al tiempo que ha agregado que si bien aplaude que se impulse la vivienda en alquiler, "parece un agravio que se haga impidiendo el acceso a la población que más lo requiere y, además, obligarles a realizar grandes esfuerzos para pagar rentas a precio de mercado".

Una "reivindicación histórica" de los movimientos sociales y también del grupo municipal es que "ninguna unidad familiar tuviera que pagar más del 25 por ciento de su salario por el alquiler de una vivienda", ha explicado Participa.

"El gobierno de Espadas lo utiliza de forma perversa porque anuncia que nadie pagará más del 25 por ciento de su salario por la renta de estas viviendas, pero lo que no dice es porque se excluye del programa a todas las personas demandantes de vivienda cuyo salario no sea cuatro veces superior al importe de la renta", ha manifestado Honorato.

Además, la formación verde morada ha advertido de que "de esta forma se protege a los promotores privados y les asegura que sólo tendrán inquilinos muy solventes". "Con esta condición eliminan a todas las personas demandantes que no cumplen este requisito, es decir más del 90 por ciento de las inscritas en el Registro Municipal", ha concluido Honorato.