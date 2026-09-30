El partido localista 'Sevilla se levanta' se presenta: "No queremos plantearnos si una medida es de izquierda o derecha"

El portavoz de la formación localista Sevilla se levanta - SEVILLA SE LEVANTA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo partido localista 'Sevilla se levanta' ha presentado sus propuestas de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, a las que se presentan con un rechazo por las políticas de partido y abogando por la política municipal. "No queremos preguntarnos si una propuesta es de izquierdas o de derechas, sino algo mucho más sencillo: ¿es buena para Sevilla?", ha defendido su portavoz, Daviz López.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, son la evolución del movimiento ciudadano 'Sevilla Se Muere', nacido para denunciar problemas como turistificación, pérdida de vivienda residencial, deterioro del espacio público, ruido, proliferación de eventos, determinadas decisiones urbanísticas, problemas de limpieza y pérdida de calidad de vida en los barrios.

En este sentido, López ha señalado que tras "denunciar desde fuera", han comprobado que "cambiar las cosas exige poder decidir", por lo que ha justificado su candidatura a las próximas municipales para llevar al Ayuntamiento "una voz independiente, municipalista y transversal, que no responda ante estructuras nacionales o autonómicas, sino ante los sevillanos".

Asimismo, ha afirmado que Sevilla "no puede convertirse en una ciudad magnífica para visitar y cada vez más difícil para vivir". "Queremos turismo, visitantes, actividad económica y empleo, pero con una condición irrenunciable: Sevilla tiene que seguir siendo de quienes viven en Sevilla", ha afirmado.

Por ello, ha anunciado que plantearán una moratoria a nuevos alojamientos turísticos y una revisión del modelo de vivienda turística para "recuperar para uso residencial viviendas destinadas al turismo cuando jurídicamente resulte posible e impulsar un auténtico parque público de vivienda para alquiler social".

Igualmente, ha criticado el actual uso de los espacios públicos, que ha descartado como "lugar para organizar eventos". "Es donde camina el vecino, juega un niño, descansa una persona mayor, se desplaza una persona con discapacidad y vive una familia", ha afirmado a la vez que ha indicado que revisarán la regulación de veladores para garantizar que la actividad económica "sea compatible con el uso ciudadano del espacio público. Y queremos afrontar el problema del ruido".

POLÍTICA DE EVENTOS

El portavoz de Sevilla se levanta ha sostenido que están "en contra" de la manera de organizar la ciudad en la que "parece que todo vale si genera actividad económica o titulares", ya que cada evento tiene consecuencias sobre tráfico, limpieza, seguridad, ruido, transporte y espacio público, y a veces sobre la vida cotidiana de miles de personas", ante lo que exigirán planificación, evaluación y transparencia. "Sevilla no puede estar permanentemente montando y desmontando la ciudad", ha criticado.

A su vez, ha manifestado su oposición a la celebración de Icónica en la Plaza de España y de Naturaleza Encendida en el Alcázar, ya que "defienden la protección rigurosa del patrimonio" y una gestión que compatibilice el acceso ciudadano y turístico con su conservación. "No podemos permitir que monumentos y espacios históricos se conviertan únicamente en escenarios de actividades que comprometan su conservación", ha lamentado.

Además, ha compartido su deseo de "recuperar y proteger" el legado de la Expo 92 y "frenar la especulación urbanística" en la Isla de La Cartuja, así como "cambiar radicalmente la gestión del arbolado" y un mayor control sobre las obras públicas, con plazos, seguimiento y transparencia; mejorar la limpieza y la recogida de residuos "capaces de responder a todos los barrios".

"Queremos que las inversiones respondan a criterios objetivos y que ningún barrio quede condenado a esperar eternamente. No queremos una Sevilla de escaparate y una Sevilla de segunda. Queremos una única Sevilla", ha apuntado.

Por otro lado, ha afirmado que la ciudad necesita transporte público como Metro, para lo que han exigido a las administraciones competentes "que cumplan sus compromisos".

No prometemos milagros. Hay problemas que no se solucionan de un día para otro, pero algunos llevan demasiado tiempo esperando y ha llegado el momento de abordarlos. Somos municipalistas, independientes y transversales.

LA SEVILLA DE SANZ

Desde Sevilla Se Levanta han aludido que el Gobierno municipal de José Luis Sanz es "un gobierno más preocupado por la propaganda --pagada mayoritariamente con dinero público--, las grandes operaciones de imagen y determinados intereses económicos que por resolver los problemas cotidianos". "Después de tres años de gobierno, Sanz no ha cumplido en absoluto con sus promesas", ha afeado.

En este sentido, ha criticado la existencia de promociones públicas cuyos precios "no son asumibles para muchas familias", como las 125 viviendas del Pítamo. "Si el Ayuntamiento quiere recuperar población para el Centro tiene que afrontar las causas que expulsan a los vecinos: turistificación, proliferación de alojamientos turísticos y transformación de viviendas y locales en productos para el visitante", ha asegurado.

"Sanz afirma que no cabe ni una VUT más, pero su gobierno continúa impulsando un modelo de ciudad cada vez más orientado al turismo y a la explotación económica del espacio público. El ejemplo de Plaza Nueva es significativo", ha continuado.

En esta línea, ha recordado que el alcalde prometió en campaña "una Sevilla limpia en tres meses" y que tres años después "seguimos hablando de contenedores saturados, calles sucias y una recogida de residuos que necesita refuerzos constantes". "La promesa de "Sevilla limpia en tres meses" no se ha cumplido y, después de tres años, el problema no puede explicarse únicamente por la herencia recibida, el turismo o el comportamiento ciudadano", ha mantenido.

Otro de los problemas que ha planteado han sido las obras, como los toldos del Puente de San Telmo y el entoldado del Centro, que ha relacionado con "meses de obras, problemas de movilidad y estructuras que se colocan y desmontan poco después". "El desmontaje de la estructura del Puente de San Telmo apenas quince días después de su colocación volvió a plantear las mismas preguntas: ¿Dónde está la planificación? ¿Quién responde por los errores? ¿Quién paga los sobrecostes?", ha afirmado.

Mientras tanto, han abundado que PP y Vox han protagonizado "crisis políticas que ponen en cuestión su acuerdo presupuestario" y han rechazado que Sevilla ·sea rehén de pactos partidistas ni que las decisiones municipales dependan de intereses electorales". "Queremos una prioridad sean los sevillanos", ha defendido.

PROBLEMAS HEREDADOS

De igual manera, ha sostenido que estos problemas "ya existían durante los gobiernos socialistas anteriores" y durante la etapa del actual candidato socialista, Antonio Muñoz, como alcalde. "Por eso consideramos que el PSOE tampoco representa una alternativa distinta, seria y creíble al Gobierno de Sanz. Sevilla está atrapada en problemas que se repiten de mandato en mandato, con PSOE y PP y sus respectivos apoyos", ha apuntado el portavoz.

Así, ha lamentado que la política municipal "no está afrontando los retos estructurales más allá de actuaciones puntuales y una intensa promoción turística".

Como ejemplo, David López ha criticado las propuestas del PSOE en materia turística después de ocho años de gobierno de Muñoz y Juan Espadas, a los que ha responsabilizado de "impulsar estrategias para atraer inversión hotelera" y de "alimentar" un modelo turítico que ahora presenta como "agotado".

Al hilo, López ha cuestionado "si estamos ante una evolución sincera de sus ideas o ante una adaptación del discurso al clima político de 2026, cuando queda menos de un año para las municipales de 2027". "Nosotros entendemos que lo hace fundamentalmente por conveniencia electoral. Los sevillanos tenemos derecho a pedir explicaciones", ha concluido.