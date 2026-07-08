Patatas Arrebola lanza la marca 'Sabor del SUR' para identificar la patata de temporada "100% andaluza"

Presentación de la marca 'Sabor del SUR' de la mano de Patatas Arrebola. - PATATAS ARREBOLA

LA RINCONADA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

Patatas Arrebola, empresa andaluza con una producción de 30.000 toneladas de patata manipulada al año, ha lanzado al mercado 'Sabor del SUR', una nueva marca creada para identificar en los puntos de venta la patata de temporada "100% andaluza" y "garantizar al consumidor que su cultivo, procesado y distribución se han realizado íntegramente en Andalucía".

De esta manera, la iniciativa busca "promover el consumo de proximidad, poner en valor el trabajo de agricultores y empresas andaluzas y contribuir a un modelo de producción más sostenible", según se detalla en una nota de prensa.

Bajo el lema 'De nuestra tierra a tu mesa', 'Sabor del SUR' nace como un proyecto "con identidad propia que busca reforzar el vínculo entre el consumidor y el origen de los alimentos que consume, poniendo en valor una patata seleccionada cuidadosamente para garantizar su calidad".

Se trata de un producto, según agrega el comunicado, que "destaca por su sabor y frescura como uno de los principales valores diferenciales, ya que conserva intactas todas sus propiedades, aportando un perfil organoléptico más marcado". Además, su mayor contenido de agua "favorece una textura jugosa que absorbe mejor los condimentos al ser cocinada".

Este producto estará disponible "únicamente durante las campañas de producción andaluzas, principalmente entre finales de abril y mediados de julio y, de forma más limitada durante la campaña de verdete", que tiene lugar entre diciembre y febrero.

UNA "APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD"

Desde 'Patatas Arrebola' subrayan que, a lo largo del año, el mercado español convive con patatas procedentes de diferentes zonas productoras, como Francia o Egipto, en función de la época de cultivo, si bien el consumidor "no siempre dispone de información clara que le permita identificar el origen del producto que adquiere".

En este contexto, 'Sabor del SUR' surge para "ofrecer un modelo de consumo más sostenible que reduce las distancias de transporte y permite disminuir el impacto ambiental asociado a la distribución de alimentos, al tiempo que favorece el desarrollo económico de las zonas productoras andaluzas".

De esta forma, mientras la patata cultivada en Andalucía recorre "una media de apenas 50 kilómetros antes de su manipulación y distribución, una patata procedente de Francia puede recorrer entre 1.500 y 2.000 kilómetros, permaneciendo almacenada durante largos periodos de tiempo, y una importada desde Egipto puede superar los 5.000 kilómetros de transporte hasta llegar al punto de venta", según se relata en la misma nota de prensa.

VALOR Y FUTURO PARA LA ECONOMÍA LOCAL

Patatas Arrebola, que tiene su sede y centro de producción en La Rinconada (Sevilla), trabaja con alrededor de 40 agricultores, principalmente de Sevilla, aunque también de Cádiz, Córdoba y Huelva, que cultivan más de 400 hectáreas destinadas a abastecer las campañas andaluzas.

"Queremos que quienes apuestan por los productos de nuestra tierra puedan identificarlos fácilmente cuando están disponibles. 'Sabor del SUR' no nace únicamente como una marca, sino como una forma de reivindicar la importancia de consumir nuestros productos cuando están en temporada, apoyando a nuestros agricultores y a las empresas que generan empleo y riqueza en Andalucía", señala José Peláez, gerente de Patatas Arrebola.

El lanzamiento de 'Sabor del SUR' se enmarca además "en la relevancia económica y social del cultivo de la patata en Andalucía", que genera alrededor de 200.000 jornales directos al año y ocupa cerca de 9.700 hectáreas, de las que Sevilla concentra el 53%. Solo en La Rinconada, uno de los municipios vinculados a este proyecto, el cultivo origina alrededor de 4.500 jornales, lo que "refuerza el papel de la agricultura como motor económico y de empleo y arraigo rural", según subrayan desde Patatas Arrebola.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Supermercados MAS, "cliente histórico" de Patatas Arrebola y una de las primeras cadenas en incorporar la marca a sus lineales. Además, 'Sabor del SUR' es respaldada por el Ayuntamiento de La Rinconada, un municipio "estrechamente vinculado a la actividad agrícola" y que impulsa el proyecto 'La Rinconada Territorio Agro' para "fomentar la visibilidad de uno de sus principales sectores económicos".

PRESENTACIÓN OFICIAL EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN MAS EN SEVILLA

La presentación oficial de 'Sabor del SUR' ha tenido lugar en la sede sevillana de la Fundación MAS ante cerca de un centenar de asistentes vinculados al sector agroalimentario andaluz. El acto, presentado por el presidente de Grupo MAS, Vicente Martín González, ha servido para dar a conocer el origen, los objetivos y el posicionamiento de esta nueva marca.

La jornada ha incluido también una mesa redonda centrada en el valor de las alianzas locales y el papel de una cadena alimentaria "comprometida con Andalucía" moderada por José Peláez, gerente de Patatas Arrebola, y en la que participaron el director de Meijer Potato Ibérica, Javier Boceta; el concejal de Agroindustria del Ayuntamiento de La Rinconada, Manuel Coronel, y la directora de Marketing y Sostenibilidad de Grupo MAS, Delia Pascual.