Paz Vega, Hija Predilecta de Andalucía 2026: "Es una palmadita en la espalda que me ayuda a seguir con ilusión"

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz, productora y directora de cine Paz Vega ha agradecido su nombramiento como Hija Predilecta de Andalucía 2026, una distinción que recogerá junto con el cantante onubense Manuel Carrasco el próximo sábado en el Teatro Maestranza de Sevilla en la ceremonia con motivo del 28F. "Es una palmadita en la espalda que me ayuda a seguir con ilusión".

Así se ha expresado la sevillana Paz Vega en una entrevista en el canal 24 horas de TVE recogida por Europa Press. Paz Vega ha señalado que este reconocimiento no lo toma "ni como un final ni una meta" pero sí como "un grandísimo honor que nunca había soñado y que recibo ahora a mis 50 años".

"No sé si soy ejemplo de algo pero no he dejado de trabajar", ha reconocido la actriz, que ha recordado que a lo largo de su carrera ha tenido que reiventarse. Paz Vega cuenta con una trayectoria en el cine español plagada de grandes éxitos, bajo la dirección de profesionales de tanto prestigio como Pedro Almodóvar, Emilio Martínez-Lázaro o Vicente Aranda. En 2002 ganó el Premio Goya a la mejor actriz revelación por su papel protagonista en 'Lucía y el sexo'.

Cuenta también, entre otros, con el Premio Carmen 2025 a la Mejor Dirección por 'Rita', película que le valió la candidatura al Goya en la categoría de Mejor Directora Novel; el Premio Luz en la 50ª edición del Festival de Cine de Huelva (2024) por su trayectoria y su faceta como directora, y el Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino en la 65ª edición del Festival de San Sebastián (2017). Asimismo, recibió la Medalla de Andalucía en 2011, la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla en 2010 y el título de Hija Predilecta de Sevilla en 2023.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha valorado la carrera de Paz Vega como una "trayectoria de éxito internacional". Tanto de Vega como de Manuel Carrasco ha señalado que son "dos referentes del talento de Andalucía", ejemplos, según ha subrayado, "de la Andalucía capaz, líder, que persevera hasta cumplir sus sueños".