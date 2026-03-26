Peláez (Vox) afea a Moreno su "ninguneo" a Sevilla: "El trato a la ciudad fue mejor con alcaldes del PSOE"

Archivo - La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha manifestado, tras la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo, que "pondrán a Juanma Moreno ante un espejo por su ninguneo a Sevilla durante las últimas dos legislaturas".

En un comunicado, Peláez ha aseverado que "los gobiernos de Moreno han rivalizado con los del PSOE a la hora de maltratar a Sevilla y, por soprendente que pueda parecer, especialmente con el Gobierno municipal de José Luis Sanz (PP)".

"Trataron mejor a Espadas o Muñoz --los dos últimos regidores, ambos socialistas-- que a su propio alcalde, y se lo vamos a recordar a Moreno, como venimos haciendo, por otra parte, en las comisiones y plenos municipales".

El "ninguneo" al alcalde de Sevilla "ha tenido consecuencias directas en la falta de proyectos para la ciudad" y "tampoco ha defendido ante el Gobierno de España las necesarias infraestructuras que demanda Sevilla, desde la conexión ferroviaria con el aeropuerto, pasando por la SE-40, el Puerto, la red completa de metro o las infraestructuras por carretera".

"Hemos visto durante la legislatura que acaba de concluir el deterioro de la sanidad pública, a la altura de la incompetencia de los socialistas, o de la educación, o cómo se han mantenido sin mayor rubor las ayudas a los sindicatos, la ley de memoria histórica, o la sustitución de olivos por placas solares", ha añadido Peláez.

En opinión de la portavoz de Voz, "en realidad no ha cambiado nada con respecto a los gobiernos socialistas, y Sevilla ha sido la gran perdedora en estos ocho años del PP en la Junta de Andalucía".

"Los andaluces no tienen por qué elegir entre la mafia del PSOE o la estafa del PP. No queremos milagros, queremos que las cosas más básicas funcionen: ir al médico sin tener que sufrir unas listas de espera insoportables, que nuestros ganaderos y agricultores puedan trabajar sin que el político de turno le haga la vida imposible con normativa y burocracia absurda, trabajar, formar una familia y acceder a una vivienda digna en la tierra que nos ha visto nacer", ha criticado con dureza.