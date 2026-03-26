Rocío Díaz visita las obras de la plataforma reservada BUS-VAO del Aljarafe Norte a Sevilla

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, realiza una visita técnica a los trabajos de la plataforma reservada BUS-VAO del Aljarafe Norte hasta la estación de autobuses de Plaza de Armas. - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha realizado una visita técnica a las obras de la plataforma reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación (BUS-VAO) del Aljarafe Norte. Díaz, que ha estado acompañada en la visita por el alcalde de Camas, Víctor Manuel Ávila, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha constatado "el desempeño de los trabajos" a la altura del paso interior de la avenida Carlos III, por donde circularán los autobuses para acceder a la capital hispalense rumbo a la estación de Plaza de Armas.

Las obras se centran en este punto y en un tramo ya en el término municipal de Camas, donde se trabaja en el viaducto que sortea la carretera de entrada a la localidad desde la A-49. En este punto, se han ejecutado los pilotes y los estribos de esta estructura de 64 metros de longitud, que está a falta de que se coloquen las vigas y el aglomerado, informa la Junta en un comunicado.

La plataforma reservada del Aljarafe Norte tiene una longitud de 6,6 kilómetros y, en la mayoría de su trazado, discurre en un carril central reversible regulado por semáforos dentro de una plataforma de tres carriles. La mayor parte transcurre por el Aljarafe, aunque su inicio parte de la Cartuja, con la remodelación de la calle Juan Antonio de Vizarrón y la adaptación del paso inferior de la avenida de Carlos III, que ahora dispone de 5 metros de gálibo y un ancho adaptado al paso de los autobuses, además de acera y carril bici, para que puedan acceder o venir desde el puente de la Señorita.

El resto de trazado discurre por el Aljarafe tras sortear la SE-30 con un nuevo paso inferior. El carril BUS-VAO rodea el casco urbano hasta una zona comercial próxima, donde se amplía la calzada a cuatro carriles -dos de ellos BUS-VAO-. El ramal de entrada a Camas desde la A-49 se salva con el mencionado viaducto para que el carril reservado se integre seguidamente en el viario urbano.

Ya en la glorieta de acceso a la carretera A-8077, el trazado vuelve a su concepción de tres carriles, uno reservado como BUS-VAO, hasta llegar a Castilleja de Guzmán. La plataforma reservada, que supone un coste de cercano a los 20 millones de euros, cofinanciado con fondos europeos del programa 'Next Generation', tiene una previsión de uso de 7.100 usuarios a día a bordo de autobuses y transporte público y otros 4.000 en vehículos privado con dos o más ocupantes, según se recoge en los pliegos.

Además de la consejera y los representantes de los Ayuntamientos de Sevilla y Camas, han acudido a esta visita técnica el director general de Infraestructuras del Transporte, Eduardo Gutiérrez; y el delegado territorial de Fomento en la provincia, Francisco de Paula José Juárez.